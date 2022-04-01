Необычный винтокрылый транспорт китайской полиции

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Автожир китайской пограничной полиции, который может перевозить двух человек. Манёвренный и эффективный летательный аппарат, обзор у патруля действительно хороший.
Источник:
АНТИФИШКИ
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