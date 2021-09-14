Мужчина порадовал дорожных полицейских

869
1
1
В Китае автомобилисту стало жалко сотрудников дорожной полиции, вынужденных находиться весь день под палящими лучами солнца. Он остановился недалеко от полицейских, достал большой уличный зонт и установил его возле стражей правопорядка.
С заботой о ближнем.
Источник:
Ссылки по теме:
- Реакция глухой собаки на жест "пошли гулять"
- Полицейские поздравили расстроившегося из-за карантина ребенка с днем рождения
- Попугай осознал, что перед ним друг, а не враг
- Когда для счастья нужно совсем немного
- Встреча четвероногого героя
46
Понравилось46
Новости партнёров
В полиции тоже люди работают!
Но, как идея, очень приятный поступок по отношению к любому, кто вынужден стоять на жаре.
Отдельная история с курением возле метро - по закону они правы (близ метро нельзя курить), но я как курил выбрасывая хабарики в урну (что близ вестибюля метрополитена), так и буду доносить хабарики до урны, у меня немного другое воспитание, нежели у законотворцев и исполнителей этих законов.
Хорошо это или плохо - решать вам