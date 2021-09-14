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Мужчина порадовал дорожных полицейских

Мужчина порадовал дорожных полицейских (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 09:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   видео   добро   зонт   позитив   полиция   солнце   
869
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В Китае автомобилисту стало жалко сотрудников дорожной полиции, вынужденных находиться весь день под палящими лучами солнца. Он остановился недалеко от полицейских, достал большой уличный зонт и установил его возле стражей правопорядка.
С заботой о ближнем.

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Метки: Китай   видео   добро   зонт   позитив   полиция   солнце   
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12k
Иван 2 часа назад
Всё правильно сделал

В полиции тоже люди работают!
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12k
* 11 минут назад
Постановочка, особенно когда он встал ровно перед полицейским и тот отдал ему часть.
Но, как идея, очень приятный поступок по отношению к любому, кто вынужден стоять на жаре.
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1k
No pasaran 12 минут назад
Бесплатная реклама на оживлённом перекрестке?
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0
VasyaN Полчаса назад
Хороший поступок. Среди полицейские тоже есть очень хорошие люди. А может это обратка. Ведь вполне возможно, что недавно они ему помогли, к примеру, запустить двигатель.
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22k
Сибиряк 42 минуты назад
доброта спасёт мир!
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12k
Вася 42 минуты назад
постанова.. странно что не в сраном тиктоке
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2k
OLDer 51 минуту назад
"прогиб" зафиксирован ))))
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41k
Raush 2 часа назад
Я прочитал, что он "подорвал" дорожных полицейских... Бывает
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9k
Vacony 2 часа назад
китай ? верю ... а если будет такой ролик про челябинск - вот не поверю...
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33k
Опаньки 2 часа назад
Сейчас там мощная пропагандистская программа развернута, вот с такими "не постановочными" роликами.

Хорошо это или плохо - решать вам
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