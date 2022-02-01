Экзамен бойцов китайского полицейского спецназа

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Боец китайского полицейского спецназа проходит полосу препятствий во время сдачи экзамена. А до какого участка полосы смогли бы дойти вы?
Молодец! Отличная физическая форма.
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