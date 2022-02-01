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Экзамен бойцов китайского полицейского спецназа

Экзамен бойцов китайского полицейского спецназа (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 12:33
Сообщество : Военное
Метки: Китай   Спорт   видео   интересно   полиция   спецназ   экзамен   
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Боец китайского полицейского спецназа проходит полосу препятствий во время сдачи экзамена. А до какого участка полосы смогли бы дойти вы?
Молодец! Отличная физическая форма.

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Метки: Китай   Спорт   видео   интересно   полиция   спецназ   экзамен   
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Viejo Borracho Dikobraz 3 минуты назад
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Добрый Самаритянин 57 секунд назад
Покрышку, чтобы было легче, можно и перекатить.
А если серьёзно, то КРУТО!
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