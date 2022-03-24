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Не менее пяти человек погибли в результате крушения парома в Бангладеш

Не менее пяти человек погибли в результате крушения парома в Бангладеш (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 10:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бангладеш   в мире   видео   крушение   паром   происшествие   
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На реке Шиталакхья в Бангладеш грузовое судно врезалось в небольшой речной паром, на борту которого находилось по меньшей мере 50 человек.
Инцидент произошел днем 20 марта на реке Шиталакхья в Нараянгандже. Часть пассажиров доплыли до берега самостоятельно, другие пропали без вести. Погибло как минимум пять человек.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бангладеш   в мире   видео   крушение   паром   происшествие   
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3  комментария
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731
Шурман 2 часа назад
А развернуть судно не судьба и собрать оставшихся ? видать на телефон снимать куда забавней чем помогать . Рации тоже для дураков придумали , в таких местах морская полиция шастает лучше чем на дорогах , иногда пока пройдешь могут и остановить пару раз просто ради проверки .
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4k
Rubiroid_47 52 минуты назад
Да похер на людишек. Главное обезьяну не бить и корову не обижать.
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