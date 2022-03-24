Не менее пяти человек погибли в результате крушения парома в Бангладеш

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На реке Шиталакхья в Бангладеш грузовое судно врезалось в небольшой речной паром, на борту которого находилось по меньшей мере 50 человек.
Инцидент произошел днем 20 марта на реке Шиталакхья в Нараянгандже. Часть пассажиров доплыли до берега самостоятельно, другие пропали без вести. Погибло как минимум пять человек.
Источник:
АНТИФИШКИ
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