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Как сахар влияет на когнитивные способности крыс

Как сахар влияет на когнитивные способности крыс

Автор:
24 мая 2024 07:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   исследование   крыса   сахар   ученые   
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Учёные изучили влияние сахара на когнитивные способности крыс. В итоге, ученые умы пришли к неутешительному выводу.

Стоит кушать меньше сладкого.

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Метки: Видео   Реакция   исследование   крыса   сахар   ученые   
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4  комментария
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Алекс Лом Полчаса назад
Отупевшие от американской жрачки "ученые" проводят эксперименты над крысами которые отупели от американской жрачки.
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Гвоздь 12 минут назад
поздно: зубы все растворились, мозг скукожился
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Ультратрахуил 58 минут назад
Делайте выводы, хотя многим уже нечем.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3699 постов (3609 в горячем)

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