Как сахар влияет на когнитивные способности крыс

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Учёные изучили влияние сахара на когнитивные способности крыс. В итоге, ученые умы пришли к неутешительному выводу.
Стоит кушать меньше сладкого.
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