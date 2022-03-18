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В Подмосковье работники склада украли 20 дорогих игровых видеокарт

В Подмосковье работники склада украли 20 дорогих игровых видеокарт (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2022 09:22
Сообщество : Криминал
Метки: видео   видеокарты   кража   
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В Подольском районе сотрудники склада Wildberries украли 20 игровых видеокарт NVIDIA 3070 Ti, которые стоят около 200 тысяч рублей каждая. Злоумышленники сделали вид, что собирают онлайн-заказ, а сами похитили партию видеокарт, засветившись на многих камерах.
Мужчины пронесли коробки с устройствами через помещения склада, после чего спрятали их под лестницей. Затем злоумышленники забрали добычу и скинули её сообщнику. Преступники продали одну видеокарту за 60 тысяч рублей, но хозяин ломбарда заподозрил неладное и сообщил о сделке полицейским.

Стражи правопорядка задержали мужчин и конфисковали оставшиеся видеокарты.

Источник:

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Метки: видео   видеокарты   кража   
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11  комментариев
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3k
Voland Час назад
Не актуально;) Вот если бы они украли 20 мешков сахара!
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1k
Иван 7 минут назад
Ну я хз, пусть скажут что это не они. Может прокатит.
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1k
Григорий Водениктов 16 минут назад
уровень интеллекта как у тапочка, валдберису надо к камерам ещё таблички с буквами, что мол смотри это камера!
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1k
Walther 22 минуты назад
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7k
mr.Poher 22 минуты назад
Они доброумышленники, рушат цифровой рынок цифровой валюты, спасают геймеров от геймерской зависимости.
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4k
Александр Полчаса назад
Это только начало...
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627
Антон Полчаса назад
Не понятна их логика??? Зная что везде камеры и вы спалитесь, по-любому, просто сесть хотят?
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1k
Оксид Бетона 38 минут назад
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6k
Борис Карабанов 46 минут назад
Ничего не понимаю! На что они надеялись? Камеры скрытые? Или рассуждали, типа, там дофига - не заметят?
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6k
Tim_G Час назад
Помайнить хоть успели?
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30k
Fat Lynx Час назад
Ох уж эта школота! Надо было сахар пи-з-ди-ть...
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