В Подмосковье работники склада украли 20 дорогих игровых видеокарт

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В Подольском районе сотрудники склада Wildberries украли 20 игровых видеокарт NVIDIA 3070 Ti, которые стоят около 200 тысяч рублей каждая. Злоумышленники сделали вид, что собирают онлайн-заказ, а сами похитили партию видеокарт, засветившись на многих камерах.
Мужчины пронесли коробки с устройствами через помещения склада, после чего спрятали их под лестницей. Затем злоумышленники забрали добычу и скинули её сообщнику. Преступники продали одну видеокарту за 60 тысяч рублей, но хозяин ломбарда заподозрил неладное и сообщил о сделке полицейским.
Стражи правопорядка задержали мужчин и конфисковали оставшиеся видеокарты.
Стражи правопорядка задержали мужчин и конфисковали оставшиеся видеокарты.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: видео видеокарты кража
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