В Подмосковье работники склада украли 20 дорогих игровых видеокарт

Мужчины пронесли коробки с устройствами через помещения склада, после чего спрятали их под лестницей. Затем злоумышленники забрали добычу и скинули её сообщнику. Преступники продали одну видеокарту за 60 тысяч рублей, но хозяин ломбарда заподозрил неладное и сообщил о сделке полицейским.



Стражи правопорядка задержали мужчин и конфисковали оставшиеся видеокарты.