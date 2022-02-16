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Безрассудный индийский мотоциклист

Безрассудный индийский мотоциклист (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 09:17
Сообщество : Мото
Метки: Индия   в мире   видео   люди   мотоцикл   мотоциклист   повезло   поезд   
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В индийском городе Мумбаи мотоциклист чудом не попал под поезд дальнего следования. Мужчина оставил своего железного коня на железнодорожных путях и успел спастись.

В этот раз повезло

Камера наблюдения сняла, как мотоциклист успел спастись в последний момент.

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Метки: Индия   в мире   видео   люди   мотоцикл   мотоциклист   повезло   поезд   
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2  комментария
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24k
Киры4 43 минуты назад
Сразу схватился за кирпичный завод, что-бы кирпичи не вывалились.
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903
Hallo FreeSpace 44 минуты назад
Починит ... )
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