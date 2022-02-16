Безрассудный индийский мотоциклист

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В индийском городе Мумбаи мотоциклист чудом не попал под поезд дальнего следования. Мужчина оставил своего железного коня на железнодорожных путях и успел спастись.
В этот раз повезло
Камера наблюдения сняла, как мотоциклист успел спастись в последний момент.
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