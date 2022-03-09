Вандалы сломали лифт для инвалидов, но не успели далеко уйти

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В Стерлитамаке, Башкирия, у нетрезвых молодых людей очень "чесались" руки. Они зашли в надземный переход и сломали подъемник, предназначенный для людей с ограниченными возможностями. Однако вандалы не успели далеко уйти.
Трое молодых людей (старшему 27 лет, а остальным по 17) были задержаны недалеко от места преступления.
Мэр Стерлитамака Рустем Газизов опубликовал записи с камер видеонаблюдения на своей страничке в социальной сети и сообщил:
"Очень неприятная ситуация произошла накануне – ночью какие-то хулиганы сломали лифт для маломобильных граждан в надземном пешеходном переходе по улице Худайбердина. Дико, что в современном, цивилизованном мире такие акты вандализма случаются, к тому же нередко.
Недопустимо, чтобы труд, направленный на благоустройство города и комфортные условия проживания в нем, вот таким наглым образом обесценивали. Лифт был сделан для инвалидов! Кому и зачем пришло в голову ломать, портить его?"
После задержания мэр написал:
"Двое из них - несовершеннолетние, один - взрослый. Вот он, пример того, что не всегда ума становится больше с возрастом. В данном случае, обидно, что этот взрослый человек транслирует свое поведение подросткам вместо того, чтобы сделать замечание. Сейчас вандалам избирается мера наказания. И, кстати, в полицейском участке они уже совсем не казались такими "смелыми", как на видео. "
Мэр Стерлитамака Рустем Газизов опубликовал записи с камер видеонаблюдения на своей страничке в социальной сети и сообщил:
"Очень неприятная ситуация произошла накануне – ночью какие-то хулиганы сломали лифт для маломобильных граждан в надземном пешеходном переходе по улице Худайбердина. Дико, что в современном, цивилизованном мире такие акты вандализма случаются, к тому же нередко.
Недопустимо, чтобы труд, направленный на благоустройство города и комфортные условия проживания в нем, вот таким наглым образом обесценивали. Лифт был сделан для инвалидов! Кому и зачем пришло в голову ломать, портить его?"
После задержания мэр написал:
"Двое из них - несовершеннолетние, один - взрослый. Вот он, пример того, что не всегда ума становится больше с возрастом. В данном случае, обидно, что этот взрослый человек транслирует свое поведение подросткам вместо того, чтобы сделать замечание. Сейчас вандалам избирается мера наказания. И, кстати, в полицейском участке они уже совсем не казались такими "смелыми", как на видео. "
Источник:
АНТИФИШКИ
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