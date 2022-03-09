Вандалы сломали лифт для инвалидов, но не успели далеко уйти

Трое молодых людей (старшему 27 лет, а остальным по 17) были задержаны недалеко от места преступления."Очень неприятная ситуация произошла накануне – ночью какие-то хулиганы сломали лифт для маломобильных граждан в надземном пешеходном переходе по улице Худайбердина. Дико, что в современном, цивилизованном мире такие акты вандализма случаются, к тому же нередко.Недопустимо, чтобы труд, направленный на благоустройство города и комфортные условия проживания в нем, вот таким наглым образом обесценивали. Лифт был сделан для инвалидов! Кому и зачем пришло в голову ломать, портить его?""Двое из них - несовершеннолетние, один - взрослый. Вот он, пример того, что не всегда ума становится больше с возрастом. В данном случае, обидно, что этот взрослый человек транслирует свое поведение подросткам вместо того, чтобы сделать замечание. Сейчас вандалам избирается мера наказания. И, кстати, в полицейском участке они уже совсем не казались такими "смелыми", как на видео. "