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Вандалы сломали лифт для инвалидов, но не успели далеко уйти

Вандалы сломали лифт для инвалидов, но не успели далеко уйти (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2022 12:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Стерлитамак   вандализм   вандалы   видео   задержания   люди   
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В Стерлитамаке, Башкирия, у нетрезвых молодых людей очень "чесались" руки. Они зашли в надземный переход и сломали подъемник, предназначенный для людей с ограниченными возможностями. Однако вандалы не успели далеко уйти.
Трое молодых людей (старшему 27 лет, а остальным по 17) были задержаны недалеко от места преступления.

Мэр Стерлитамака Рустем Газизов опубликовал записи с камер видеонаблюдения на своей страничке в социальной сети и сообщил:

"Очень неприятная ситуация произошла накануне – ночью какие-то хулиганы сломали лифт для маломобильных граждан в надземном пешеходном переходе по улице Худайбердина. Дико, что в современном, цивилизованном мире такие акты вандализма случаются, к тому же нередко.
Недопустимо, чтобы труд, направленный на благоустройство города и комфортные условия проживания в нем, вот таким наглым образом обесценивали. Лифт был сделан для инвалидов! Кому и зачем пришло в голову ломать, портить его?"

После задержания мэр написал:

"Двое из них - несовершеннолетние, один - взрослый. Вот он, пример того, что не всегда ума становится больше с возрастом. В данном случае, обидно, что этот взрослый человек транслирует свое поведение подросткам вместо того, чтобы сделать замечание. Сейчас вандалам избирается мера наказания. И, кстати, в полицейском участке они уже совсем не казались такими "смелыми", как на видео. "

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Башкирия   Стерлитамак   вандализм   вандалы   видео   задержания   люди   
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9  комментариев
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6k
Максим Полчаса назад
По мне лучшее наказание - трудотерапия. Пусть улицы метут, заборы красят. Ну или наряд на ликеро- водочный (С)
Тупого словами не научишь, а дрессуре любое животное поддается.
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8k
Hunson Abadeer 45 секунд назад
уёпки
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17k
homerchik 15 минут назад
На 15 суток!
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39k
Лесли 🥰 16 минут назад
Долбоящеры! И вообще почему этот взрослый конь общается с детьми?!
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940
Hallo FreeSpace 20 минут назад
Санитарами в дом престарелых отправить ...
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68k
Максим Полчаса назад
Судя по всему взрослый чурка.. даже в заказанной морде бородку видно и акцент.. и ручки дерганные.
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34k
Опаньки 39 минут назад
опять неустановленной ?
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