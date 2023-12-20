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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1051 пост • 46 подписчиков подписаться
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В Арзамасе девушки разгромили баннер, на котором были изображены фотографии жителей

В Арзамасе девушки разгромили баннер, на котором были изображены фотографии жителей

Автор:
20 декабря 2023 10:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Арзамас   Видео   банер   вандалы   выставка   люди   оведение   
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Подростки разнесли фотовыставку в Арзамасе. Сам процесс вандализма девочкам показался очень веселым

Согласно информации, баннер с фотографиями местных жителей и их детей повесили в одном из общественных пространств ко Дню города. Однако школьницы посчитали забавным разрушить выставку и утащить один из баннеров с собой. Отмечается, что такое происходит в арзамасском парке не впервые.


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Метки: Арзамас   Видео   банер   вандалы   выставка   люди   оведение   
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6  комментариев
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699
Predictor 50 минут назад
А вот и 2 новых дворника на все новогодние праздники в парк. Запомнят и поступок и год на долго.
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2k
Максим Макашев Полчаса назад
а где видео с традиционным и извинениями на камеру? Непорядок...
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5k
Lexx Час назад
Надо им руки почесать. Рашпилем.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
По наводке и инструкциям кураторов СБУ. 100%. Ну, не сами же они до такой дикости додумались?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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