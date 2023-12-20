В Арзамасе девушки разгромили баннер, на котором были изображены фотографии жителей

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Подростки разнесли фотовыставку в Арзамасе. Сам процесс вандализма девочкам показался очень веселым
Согласно информации, баннер с фотографиями местных жителей и их детей повесили в одном из общественных пространств ко Дню города. Однако школьницы посчитали забавным разрушить выставку и утащить один из баннеров с собой. Отмечается, что такое происходит в арзамасском парке не впервые.
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