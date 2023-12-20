В Арзамасе девушки разгромили баннер, на котором были изображены фотографии жителей

Согласно информации, баннер с фотографиями местных жителей и их детей повесили в одном из общественных пространств ко Дню города. Однако школьницы посчитали забавным разрушить выставку и утащить один из баннеров с собой. Отмечается, что такое происходит в арзамасском парке не впервые.



