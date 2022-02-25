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Встреча слонов со своим опекуном после долгой разлуки

Встреча слонов со своим опекуном после долгой разлуки (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2022 11:13
Сообщество : Животные
Метки: видео   встреча   добро   животные   милота   опекун   слоны   
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Мужчина долгое время ухаживал за слонами, но в силу определенных обстоятельств должен был уехать на 14 месяцев. Посмотрите, как животные его встречали после долгой разлуки.
Слоны запомнили доброту мужчины и с большой радостью его встречали.

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Метки: видео   встреча   добро   животные   милота   опекун   слоны   
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3  комментария
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12k
Majul Час назад
До слез... Животные любят без оглядок, со всей отдачей. Людям учиться и учиться
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71
Человек Гуманоидов 11 минут назад
Вспомнился анекдот:
Один мужик поехал в Африку, где нашёл раненого слона, из ноги которого торчало копьё. Он вытащил копьё и обработал рану. Много лет спустя мужик попал в московский цирк, где, кроме всего прочего, показывали слонов. И вот, один слон, вопреки командам дрессировщика вышел из арены, прошёл по рядам, подошёл к мужику, обхватил его хоботом и со всей силы ударил головой об пол. Это был не тот слон.
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14k
Вася 2 часа назад
это слонихи. они добрые
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