Встреча слонов со своим опекуном после долгой разлуки

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Мужчина долгое время ухаживал за слонами, но в силу определенных обстоятельств должен был уехать на 14 месяцев. Посмотрите, как животные его встречали после долгой разлуки.
Слоны запомнили доброту мужчины и с большой радостью его встречали.
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Один мужик поехал в Африку, где нашёл раненого слона, из ноги которого торчало копьё. Он вытащил копьё и обработал рану. Много лет спустя мужик попал в московский цирк, где, кроме всего прочего, показывали слонов. И вот, один слон, вопреки командам дрессировщика вышел из арены, прошёл по рядам, подошёл к мужику, обхватил его хоботом и со всей силы ударил головой об пол. Это был не тот слон.