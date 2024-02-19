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«Захватывающее зрелище»: сошедшая с крыши дома лавина едва не раздавила сахалинца

«Захватывающее зрелище»: сошедшая с крыши дома лавина едва не раздавила сахалинца

Автор:
19 февраля 2024 09:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Реакция   Сахалин   зима   лавина   повезло   снег   
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На Сахалине снежная масса сошла с крыши дома прямо на проезжую часть. Очевидец случайно успел заснять этот момент на видеорегистратор. На кадрах видно, как проходивший мимо мужчина успел за считанные секунды увидеть летящую на него снежно-ледяную массу и отбежать в сторону.

«Это поистине захватывающее зрелище. Кто-то явно напрашивается получить по  шапке»

Источник:

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Метки: Видео   Реакция   Сахалин   зима   лавина   повезло   снег   
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152
ruslan d 2 часа назад
Мастер заголовков
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10k
Zhora 46 минут назад
Красиво! Но страшно.
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Не как-то простенько, "...с НЕЧИЩЕНОЙ КРЫШИ здания", а "...с крыши НЕЧИЩЕННОГО ЗДАНИЯ".
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