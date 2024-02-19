«Захватывающее зрелище»: сошедшая с крыши дома лавина едва не раздавила сахалинца

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На Сахалине снежная масса сошла с крыши дома прямо на проезжую часть. Очевидец случайно успел заснять этот момент на видеорегистратор. На кадрах видно, как проходивший мимо мужчина успел за считанные секунды увидеть летящую на него снежно-ледяную массу и отбежать в сторону.
«Это поистине захватывающее зрелище. Кто-то явно напрашивается получить по шапке»
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