Мечты сбываются: музыканты группы Ария исполнили желание фаната-гитариста

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Парень пришел на концерт группы Арии с желанием сыграть с музыкантами одну из песен. В какой-то момент участники группы пошли навстречу поклоннику своего творчества и пригласили на сцену.
Парень держал плакат "ХОЧУ СЫГРАТЬ УЛИЦУ РОЗ НА БАСУ" и дождался своего часа.
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И ведь никакой фанеры!!!