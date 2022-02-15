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Мечты сбываются: музыканты группы Ария исполнили желание фаната-гитариста

Мечты сбываются: музыканты группы Ария исполнили желание фаната-гитариста (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 12:18
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: ария   видео   интересно   поклонник   фанат   
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Парень пришел на концерт группы Арии с желанием сыграть с музыкантами одну из песен. В какой-то момент участники группы пошли навстречу поклоннику своего творчества и пригласили на сцену.
Парень держал плакат "ХОЧУ СЫГРАТЬ УЛИЦУ РОЗ НА БАСУ" и дождался своего часа.

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Метки: ария   видео   интересно   поклонник   фанат   
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9  комментариев
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471
Вадим Час назад
Молодец парнишка! Ну и ребята из Арии тоже молодцы, дали парню шанс!
И ведь никакой фанеры!!!
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581
Bassreflex 8 минут назад
Рок без лажи не бывает! )))
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2k
Sergius SPb 11 минут назад
Очччень оригинально.Ага.
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−48
кукуруза 15 минут назад
смирнова из восьмидесятых напомнил ...
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11k
Inlex Полчаса назад
Это круче чем секс с двумя сексапильными азиатками.
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11k
ALFIE 50 минут назад
Круто!
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2k
Сладких снов 2 часа назад
Я плачу.
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Mr.Adamson

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