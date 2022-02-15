Кормушка для птиц, которая обменивает мусор на еду

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Мужчина создал кормушку для птиц, которая выдает еду в обмен на мусор. Пернатые приносят различный мелкий мусор и складывают его в специальную ёмкость, а взамен получают корм.
В опубликованном в сети видео как минимум одна птица приносит к кормушке фантики и другой мусор и получает за его сдачу несколько зернышек.
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