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Мужчина напал на девочку-подростка в лифте и попытался изнасиловать

Мужчина напал на девочку-подростка в лифте и попытался изнасиловать (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2022 11:35
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   видео   криминал   лифт   происшествие   сургут   
38178
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В Сургуте задержали 28-летнего мужчину, который напал на 15-летнюю девочку в кабине лифта. После короткого разговора мужчина зажал подростка в углу и начал приставать. Однако ему не удалось довести свой преступный умысел до конца.
Как только лифт приехал на этаж, девочка выскочила, а её преследователя задержал местный житель.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней).

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Метки: Россия   видео   криминал   лифт   происшествие   сургут   
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Mixan 24 часа назад
Кто еще против смертной казни ? Ведь эта мразь не остановится никогда ..
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447
FuckAbout 36 минут назад
чето батя прямо ждал ее или это уже была засада?
и главный вопрос - что собирается успеть сделать товарищ за время которое едет лифт?
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148
nas175 51 минуту назад
Финал отличный, только слаба бил, на коляске ему самое место.
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706
Алексей Александрович Час назад
молодец кто задержал, надеюсь он его ..издил до приезда полиции
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337
Валерий Давыдов 3 часа назад
Яйца вдребезги и не надо хим кастрации
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−15
Рустам Тамерлан 4 часа назад
Опять лицо титульной нации .
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225
lowB Руслан Новак Час назад
"Что такое титульная нация - это каждый понимал по-своему"
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9k
Алексей 5 часов назад
Захотел любви 3,14дарок...Мало получил.
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30k
a.fey 6 часов назад
Меня терзают смутные сомнения....
Стал приставать, не взирая на камеру.
Местный житель ждал за дверью лифта.
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−2
Алексей Лехин 8 часов назад
Может они знакомы вообще? Хотя тут пусть полиция разбирается
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152
Максим Скребнев 10 часов назад
Очень много манипуляций на эту тему. Не все бывает однозначно, поэтому и нужно грамотное расследование.
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5k
Станислав 12 часов назад
По долгу службы...... Приведу кучу вариаций на тему.....
1й - (изночально будем исключать) типа милая девочка - плохой дядя ! Доказательное видео есть - можно привлекать!.....
2й - Милая деваха - взрослый мужик - всё по обоюдке....... Никто не против всех устраивает..... (если деваха не пишет заяву, катит....)
3й- милая деваха, якобы студентка.... (снимает квартиру САМА!!!!! почти в центре!) хата упакована! Ведет Вас в спальню...... Ищите камеру! (хотя могу сказать НИКОГДА НЕ НАЙДЕТЕ!!!) !!! Камеру можно встроить в лист металла с отверствием равное игольному диаметру, и фиг увидете!
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2k
Moon24 12 часов назад
Против смертной казни только маньяки , маргиналы и генетический мусор который явно боится наказания
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5k
Станислав 12 часов назад
что скажу.... ипать мы юристы и философы..... пока не каснется лично!..... Не дай Бог, на месте этой девчонки окажись моя дочь....... стреляю без предупреждения , на повал.
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178
Алексей Екатерина Минуту назад
"прошли времена зажимания"

Да лана, а как дети-то появляться будут?

Дайте угадаю:
Идет такой мужик по улице, а на него толпа баб бросается на ....


Вас зажимали, ваших дочерей будут зажимать и дочерей ваших дочерей будут зажимать. Так устроен мир. Специально для родителей девочек.
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4k
MartiniBianco 12 часов назад
Как бывшая девочка, выросшая в эпоху без видеокамер, всем, кто считает, что это "оговор", "подстава", "сама виновата", я искренне желаю, чтобы у вас родилась дочь. И тогда вы узнаете, сколько раз в день обычную школьницу, даже не в короткой юбке, без косметики, "в шутку" трогают ни в чем неуиноуатые пьяные дяди. Включая дядей, которые живут с вами в одном подъезде и здороваются с вами за руку, а потом этой рукой вашу дочь за жопу - хвать! Потому что искренне считают это невинной шуткой, которая 10-11-12-летнему ребёнку никакого вреда не нанесёт.
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178
Алексей MartiniBianco 17 минут назад
Да лана вам. Это сейчас вам под 40, секса нет, счастья нет, мужики казлы, и все кажутся вокруг маньяками и педофилами.

А тогда вам было скорее не 11 а 15, было все очень непонятно и очень хотелось, но кололось, но хотелось. Мужские тела очень быстро притягивались пытаясь удовлетворить вашу любознательность и нетерпеливость и это вас очевидно завлекало, вы розовели, краснели, потом опять розовели, но ничего с собой поделать не могли.

Сейчас когда этот жуткий "обман" раскрылся вас конечно это очень злит и вы считаете этих грязных подонков просто самыми последними людьми на свете. Но поверьте это было не так ибо вы сами были часть этого грязного и жуткого обмана и вас это притягивало.

Увы и ах, такова жизнь. Все через проходят.
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−18
3k
Ruslan 13 часов назад
По видео видно что пьяный дебил пытается поцеловать девушку (возраст не понятен, совершеннолетняя или нет), изнасилованием тут не пахнет, домогательство да, лифт не тормозит, девушку не хватает (раздевает). По морде заслужил однозначно, условку тоже стоит дать, но на зону не стоит сажать, выйдет сами понимаете кем. Вполне вероятно что парень трезвый норм, с бухлом завязать навсегда, условка в урок. Просто мое мнение, возможно и ошибаюсь.
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377
leemur86 13 часов назад
Мужик молодец, я бы с ходу с ноги зарядил
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377
leemur86 EvgeniySAN 6 часов назад
Я вот всех своих соседей по площадке знаю, да и большую часть в подъезде. И поверь мне, если соседский ребёнок попросит помощи, я помогу. Убивать конечно не собираюсь, но [мат] бы он, знатно.
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377
leemur86 EvgeniySAN 5 часов назад
А может знают его, он уже мог отбыть срок по этой статье. Кто за этими утырками смотрит, ментам пофиг. Рецидивист, таких по стране сотни, зона их не меняет. Тут ясно только одно, мужик поступил верно
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3k
RelaniumZ 13 часов назад
Мало
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2k
alex5450 13 часов назад
Думаю я нашел событие достойное для горячего обсуждения на фишках. Тайна, падение нравов, проблемы несовершеннолетних.
Дарю:
Семья с ребенком украла тюбинг в московском парке:

https://moslenta.ru/news/semya-s-rebenkom-ukrala-tyubing-v-moskovskom-parke-04-01-2022.htmhttps://moslenta.ru/news/semya-s-rebenkom-ukrala-tyubing-v-moskovskom-parke-04-01-2022.htm
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2k
Pill 14 часов назад
Пьяный му.дак докопался до девушки. Наказать обязательно, но не за педофилию.
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10
Santexnik16 15 часов назад
Какой он смелый с девочкой был. А как взрослый мужик стал ему [мат] давать стушевался.
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