Мужчина напал на девочку-подростка в лифте и попытался изнасиловать

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В Сургуте задержали 28-летнего мужчину, который напал на 15-летнюю девочку в кабине лифта. После короткого разговора мужчина зажал подростка в углу и начал приставать. Однако ему не удалось довести свой преступный умысел до конца.
Как только лифт приехал на этаж, девочка выскочила, а её преследователя задержал местный житель.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней).
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней).
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и главный вопрос - что собирается успеть сделать товарищ за время которое едет лифт?
Стал приставать, не взирая на камеру.
Местный житель ждал за дверью лифта.
1й - (изночально будем исключать) типа милая девочка - плохой дядя ! Доказательное видео есть - можно привлекать!.....
2й - Милая деваха - взрослый мужик - всё по обоюдке....... Никто не против всех устраивает..... (если деваха не пишет заяву, катит....)
3й- милая деваха, якобы студентка.... (снимает квартиру САМА!!!!! почти в центре!) хата упакована! Ведет Вас в спальню...... Ищите камеру! (хотя могу сказать НИКОГДА НЕ НАЙДЕТЕ!!!) !!! Камеру можно встроить в лист металла с отверствием равное игольному диаметру, и фиг увидете!
Да лана, а как дети-то появляться будут?
Дайте угадаю:
Идет такой мужик по улице, а на него толпа баб бросается на ....
Вас зажимали, ваших дочерей будут зажимать и дочерей ваших дочерей будут зажимать. Так устроен мир. Специально для родителей девочек.
Однажды в сумерках ко мне пристал мужик прямо при маме, принял ее за подругу (хотя ей было под полтос). И все равно мама ничего не знала.
Жили мы в благополучном районе, в центре города. ничего похожего на клошарник из "Маленькой Веры". Училась в английской спецшколе. Одевалась - ну, в основном за старшим братом одежду донашивала, суровые 90-е. Косметики не было, жрали и то не всегда.
А тогда вам было скорее не 11 а 15, было все очень непонятно и очень хотелось, но кололось, но хотелось. Мужские тела очень быстро притягивались пытаясь удовлетворить вашу любознательность и нетерпеливость и это вас очевидно завлекало, вы розовели, краснели, потом опять розовели, но ничего с собой поделать не могли.
Сейчас когда этот жуткий "обман" раскрылся вас конечно это очень злит и вы считаете этих грязных подонков просто самыми последними людьми на свете. Но поверьте это было не так ибо вы сами были часть этого грязного и жуткого обмана и вас это притягивало.
Увы и ах, такова жизнь. Все через проходят.
Какое же вы все-таки говно.
Вы же читали новость, как вчера, 4 января, в Костроме два утырка украли, изнасиловали и убили 5-летнюю девочку, которая вышла на улицу подождать маму возле ёлки? В чем виновата девочка? Может, она их провоцировала или ей чего-то хотелось? Чем 5-летний ребёнок отличается от такого же постарше?
Желаю вам закончить там же, где эти два урода.
Состояние аффекта бывает, бывает и убийства на этой почве и ладно если реально по делу. А если нет? За что сидеть?
Вы сейчас видите запись, а чувак не видел, это хорошо, что все по делу. А если подстава?
Дарю:
Семья с ребенком украла тюбинг в московском парке:
https://moslenta.ru/news/semya-s-rebenkom-ukrala-tyubing-v-moskovskom-parke-04-01-2022.htmhttps://moslenta.ru/news/semya-s-rebenkom-ukrala-tyubing-v-moskovskom-parke-04-01-2022.htm