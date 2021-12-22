Момент падения многотонного оборудования на заводе в Коломне попал на видео

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На Коломенском заводе при перемещении дизель-генератора грузоподъемным краном, произошел обрыв грузового каната и дорогостоящий агрегат упал. Инцидент произошел 13 декабря в 22.30 в машиносборочном цехе.
В результате инцидента никто не пострадал. В управлении по внешним связям и корпоративным коммуникациям Коломенского завода журналистам портала kolomna-spravka.ru рассказали подробности произошедшего:
«При перемещении ремонтного дизель-генератора 1А-9ДГ N394 со сборочных балок на передаточную тележку грузоподъемным краном, произошел обрыв грузового каната, в результате чего дизель- генератор упал на пол цеха, повредив передаточную тележку. В установленном порядке начата проверка по линии охраны труда с участием контролирующих органов. Повреждения дизель-генератора и причины произошедшего уточняются»
«При перемещении ремонтного дизель-генератора 1А-9ДГ N394 со сборочных балок на передаточную тележку грузоподъемным краном, произошел обрыв грузового каната, в результате чего дизель- генератор упал на пол цеха, повредив передаточную тележку. В установленном порядке начата проверка по линии охраны труда с участием контролирующих органов. Повреждения дизель-генератора и причины произошедшего уточняются»
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