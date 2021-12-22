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Момент падения многотонного оборудования на заводе в Коломне попал на видео

Момент падения многотонного оборудования на заводе в Коломне попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 09:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   в мире   видео   завод   коломна   падение   происшествие   
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На Коломенском заводе при перемещении дизель-генератора грузоподъемным краном, произошел обрыв грузового каната и дорогостоящий агрегат упал. Инцидент произошел 13 декабря в 22.30 в машиносборочном цехе.
В результате инцидента никто не пострадал. В управлении по внешним связям и корпоративным коммуникациям Коломенского завода журналистам портала kolomna-spravka.ru рассказали подробности произошедшего:

«При перемещении ремонтного дизель-генератора 1А-9ДГ N394 со сборочных балок на передаточную тележку грузоподъемным краном, произошел обрыв грузового каната, в результате чего дизель- генератор упал на пол цеха, повредив передаточную тележку. В установленном порядке начата проверка по линии охраны труда с участием контролирующих органов. Повреждения дизель-генератора и причины произошедшего уточняются»

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Метки: Россия   в мире   видео   завод   коломна   падение   происшествие   
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11  комментариев
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11k
Taximaxi Час назад
Поставят на тепловоз и будут продавать небитым,не крашеным.
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9k
Rihovich 2 минуты назад
Мужик внизу прям суперскорость открыл в себе! Молодец!
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8k
Garpia121 Полчаса назад
Человек пострадал?
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114
eutace 40 минут назад
Какие тонкие тросы для такой махины...
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114
eutace 40 минут назад
Не зря писали "Не стой под стрелой!"
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3k
Frank Borman 50 минут назад
Сопромат - точная наука. Неправильно рассчитаешь - сломается, упадет и придавит.
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6k
Bartello Час назад
Чуток, кстати, промазал то! Еще потренируется крановщик чуток и попадёт на поддон.
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Glassy Час назад
А на другом заводе электрик отвертку из рук выронил... Я так понимаю писать больше не о чем? Или опять Путин виноват?
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