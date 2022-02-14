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Энджойкин, возвращайся: коллега знаменитого блогера по Youtube сделал видео в его стиле

Энджойкин, возвращайся: коллега знаменитого блогера по Youtube сделал видео в его стиле (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 09:33
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: 55x55   Enjoykin   ИВАН ЗОЛО   Музыка   Энджойкин   видео   монтаж   
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Пользователь Youtube Виктор Анищенко, более известный в сети как 55×55 решил выразить уважение своему коллеге по цеху блогеру Enjoykin, который загадочно исчез несколько лет назад. Виктор сделал трек в его стиле.
В былые времена блогер Enjoykin записывал ролики подобного жанра, но несколько лет назад внезапно пропал со всех радаров. Пользователи сети по сей день гадают, что могло произойти с Энджойкином и жив ли он.

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Метки: 55x55   Enjoykin   ИВАН ЗОЛО   Музыка   Энджойкин   видео   монтаж   
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8  комментариев
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2k
Natural Selection 52 минуты назад
шедевр жеж )))
Ссылка www.youtube.com
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12k
Святослав 10 минут назад
ну, здОрово если возвращается...
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−13
цысовскЪий 12 минут назад
доверенное лицо путина
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12k
Элитный тигр 12 минут назад
Охренеть, я даже не заметил, что он исчез. И даже не знал...
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862
Hallo FreeSpace Час назад
кто это ???
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