Энджойкин, возвращайся: коллега знаменитого блогера по Youtube сделал видео в его стиле

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Пользователь Youtube Виктор Анищенко, более известный в сети как 55×55 решил выразить уважение своему коллеге по цеху блогеру Enjoykin, который загадочно исчез несколько лет назад. Виктор сделал трек в его стиле.
В былые времена блогер Enjoykin записывал ролики подобного жанра, но несколько лет назад внезапно пропал со всех радаров. Пользователи сети по сей день гадают, что могло произойти с Энджойкином и жив ли он.
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