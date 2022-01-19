Если бы Мистер Бин попал в мир игры Cyberpunk 2077

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Автор ютуб-канала eli_handle_b․wav поместил культового комедийного персонажа Роуэна Эткинсона "Мистера Бина" в мир видеоигры Cyberpunk 2077. Получилось весьма забавно.
В ролике Мистер Бин получил имплант у хирурга, прогулялся по злачным местам города, переоделся в женщину, чтобы обмануть киборга и поучаствовал в налёте.
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Я как только эту рожу увижу, блевать хочется.