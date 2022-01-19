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Если бы Мистер Бин попал в мир игры Cyberpunk 2077

Если бы Мистер Бин попал в мир игры Cyberpunk 2077 (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 09:08
Сообщество : Игромир
Метки: cyberpunk 2077   Роуэн Эткинсон   Юмор   видео   мистер бин   монтаж   прикол   
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Автор ютуб-канала eli_handle_b․wav поместил культового комедийного персонажа Роуэна Эткинсона "Мистера Бина" в мир видеоигры Cyberpunk 2077. Получилось весьма забавно.
В ролике Мистер Бин получил имплант у хирурга, прогулялся по злачным местам города, переоделся в женщину, чтобы обмануть киборга и поучаствовал в налёте.

Источник:

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Метки: cyberpunk 2077   Роуэн Эткинсон   Юмор   видео   мистер бин   монтаж   прикол   
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7  комментариев
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111k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
ФУ!
Я как только эту рожу увижу, блевать хочется.
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2k
Федор Медведев 59 минут назад
Всегда удивлялся, что у этого дерьма с гайморитной рожей столько много фанатов...
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15k
Alex Час назад
Если бы Мистер Бин попал в мир игры Cyberpunk 2077Посмотреть
Если бы Мистер Бин попал в мир игры Cyberpunk 2077
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Mr.Adamson

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