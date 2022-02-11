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Женщина выловила тунца-гиганта

Женщина выловила тунца-гиганта (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 08:55
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: в мире   видео   животные   интересно   размер   рыба   рыбалка   тунец   
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Установленная на судне камера наблюдения показала, насколько огромным может быть тунец. Женщина выловила рыбу длиной около трёх метров и весом примерно в полтонны.
Впечатляющий размер экземпляра!

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Метки: в мире   видео   животные   интересно   размер   рыба   рыбалка   тунец   
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6  комментариев
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2k
Сладких снов Полчаса назад
Женщина - МУЖИК!!
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16k
Corvus Corax Минуту назад
Надо ж, чо на Онеге ловится...
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4k
Наталья Минуту назад
Самого процесса вылова нет. Жаль.
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202
В-ий 9 минут назад
в конце кто-то матерится по вражескому...
однако, долго ей его придется пилить и по баночкам рассовывать
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24k
Ваня 14 минут назад
2200 рублей за килограмм средняя цена... мд-а-а...
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9k
Павел 37 минут назад
Ну лодку окупила по ходу.
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