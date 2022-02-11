Женщина выловила тунца-гиганта

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Установленная на судне камера наблюдения показала, насколько огромным может быть тунец. Женщина выловила рыбу длиной около трёх метров и весом примерно в полтонны.
Впечатляющий размер экземпляра!
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однако, долго ей его придется пилить и по баночкам рассовывать