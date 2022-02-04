Угнать за 20 секунд: как конфискуют кредитные автомобили в гетто

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В неблагополучных районах США конфискация кредитных автомобилей выглядит как дерзкий угон. Эвакуаторщики выходят на "дело" поздним вечером, чтобы не столкнуться с большими группами местных жителей, которые способны устроить заварушку.
Самый быстрый эвакуаторщик на Диком Западе.
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А вообще удивляет, почему с такими обиталищами не борются? Ведь очевидно, что рассадник преступности. Тем более поражает, что подобные места появляются и в Москве, где мигранты хотят обособиться от местного населения и устроить мини Родину на чужбине.
Раздатка подключает передок по мере буксования задка, межосевого дифференциала нет.
Эвакуаторщику повезло, что стояла жопой в проезд.