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Угнать за 20 секунд: как конфискуют кредитные автомобили в гетто

Угнать за 20 секунд: как конфискуют кредитные автомобили в гетто (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 12:51
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   авто   в мире   видео   гетто   эвакуатор   эвакуаторщик   
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В неблагополучных районах США конфискация кредитных автомобилей выглядит как дерзкий угон. Эвакуаторщики выходят на "дело" поздним вечером, чтобы не столкнуться с большими группами местных жителей, которые способны устроить заварушку.
Самый быстрый эвакуаторщик на Диком Западе.

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Метки: США   авто   в мире   видео   гетто   эвакуатор   эвакуаторщик   
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13  комментариев
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6k
SuperTroll Час назад
Если я правильно понял на видео BMW х5 Е53. Стоит припаркованный. Коробка там АКПП. И если ее тащить так в режиме "P" там ломается стопор или приключения будут веселей, кто знает?
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30
cimus 3 минуты назад
Черно жопыши кричат совсем как обезьянки.
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13k
ss 42 минуты назад
А если бы они были не тупые, то, зная, что машину могут вот так забрать, выворачивали бы на стоянке баранку направо или налево.
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676
Трям Час назад
Песда коробасу.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
6k
Максим Час назад
Вот опасная работа. Жуть.
А вообще удивляет, почему с такими обиталищами не борются? Ведь очевидно, что рассадник преступности. Тем более поражает, что подобные места появляются и в Москве, где мигранты хотят обособиться от местного населения и устроить мини Родину на чужбине.
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456
imho onebibis 11 минут назад
Про беляево не мудрено, там общаги универа дружбы народов уже много лет и встретить там можно кого угодно.
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