Перцовая тренировка полицейского

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Курсантов полицейской академии некоторых стран учат справляться с противником, который прыснул в глаза стражу правопорядка перцовым баллончиком. Вот как выглядит одна из тренировок.
Интересный эпизод из жизни учащихся полицейской академии.
Источник: Facebook (запрещён в РФ)
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