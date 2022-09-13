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Перцовая тренировка полицейского

Перцовая тренировка полицейского

Автор:
13 сентября 2022 10:11
Метки: в мире   видео   интересно   перцовый баллончик   полиция   тренировка   
683
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Курсантов полицейской академии некоторых стран учат справляться с противником, который прыснул в глаза стражу правопорядка перцовым баллончиком. Вот как выглядит одна из тренировок.
Интересный эпизод из жизни учащихся полицейской академии.

Источник: Facebook (запрещён в РФ)

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Метки: в мире   видео   интересно   перцовый баллончик   полиция   тренировка   
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3  комментария
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1k
Р Х 46 минут назад
Это ж в чистом поле. В условиях города он отмутузит бабку с клюшкой и отпинает урну с бутылками )))))
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71k
Viktor 2 часа назад
А глазки-то он прикрыл, вот в открытые - эффект был бы другой!
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