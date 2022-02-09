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Неожиданная реакция мальчика на забавную говорящую игрушку

Неожиданная реакция мальчика на забавную говорящую игрушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 08:56
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   видео   дети   игрушка   прикол   хомяк   
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Родители купили своему маленькому сыну игрушечного хомяка, который повторяет слова и звуки. Однако реакция ребенка на интерактивную игрушку была совсем не той, на которую рассчитывали родные.
Похоже он запомнил этого говорящего хомяка на всю жизнь.

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Метки: Реакция   видео   дети   игрушка   прикол   хомяк   
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4  комментария
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583
bobobo 49 минут назад
Я бы тоже испугался.
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7k
Trenzel2003 12 минут назад
Ребенок это понятно. Тут и взрослые реагируют
Ссылка www.youtube.com
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28k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 15 минут назад
полезная игрушка,отучал соседей шуметь.муз центр с караоке,2 микрофона,такая вот игрушка. 1 мик к потолку 2-й к игрушке.и начинается концерт повторяйка для соседей.сами пришли договариватся.
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24k
SerGProS Полчаса назад
ребенок подумал, что у животного эпилепсия или агония.. Повидал, видать, на своем веку...
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