Неожиданная реакция мальчика на забавную говорящую игрушку

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Родители купили своему маленькому сыну игрушечного хомяка, который повторяет слова и звуки. Однако реакция ребенка на интерактивную игрушку была совсем не той, на которую рассчитывали родные.
Похоже он запомнил этого говорящего хомяка на всю жизнь.
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