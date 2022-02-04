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День сурка для темнокожего американца

День сурка для темнокожего американца (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 08:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   день сурка   комедия   полиция   прикол   
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Комедийный короткометражный фильм об афроамериканце, который попадает во временную петлю. Главный герой раз за разом проживает один и тот же день, во время которого погибает.
Герой видео пытается добраться до места, где отмечают день рождения его матери. Однако парня постоянно убивают при попытке задержания.

Короткометражка снята до событий, связанных с Джорджем Флойдом.

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Метки: Юмор   видео   день сурка   комедия   полиция   прикол   
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2  комментария
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34k
Опаньки 41 минуту назад
Если смотреть канал полис активити, там полицейскому по-другому просто не выжить - у них преступники сплошь обдолбанные , за ствол берутся при любой ситуации и сразу стреляют на поражение. Причем любого цвета кожи.
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vijilante 9 минут назад
А был бы на работе - на своей прямой работе - на плантации или в каменоломнях, был бы жив.Возможно.
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Mr.Adamson

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