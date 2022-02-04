День сурка для темнокожего американца

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Комедийный короткометражный фильм об афроамериканце, который попадает во временную петлю. Главный герой раз за разом проживает один и тот же день, во время которого погибает.
Герой видео пытается добраться до места, где отмечают день рождения его матери. Однако парня постоянно убивают при попытке задержания.
Короткометражка снята до событий, связанных с Джорджем Флойдом.
Короткометражка снята до событий, связанных с Джорджем Флойдом.
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