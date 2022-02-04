День сурка для темнокожего американца

Комедийный короткометражный фильм об афроамериканце, который попадает во временную петлю. Главный герой раз за разом проживает один и тот же день, во время которого погибает.

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Короткометражка снята до событий, Герой видео пытается добраться до места, где отмечают день рождения его матери. Однако парня постоянно убивают при попытке задержания.Короткометражка снята до событий, связанных с Джорджем Флойдом.