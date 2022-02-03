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Чебурашка, которому не нужна денежка банка

Чебурашка, которому не нужна денежка банка (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 09:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   банк   видео   кредит   прикол   разговор   чебурашка   
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Девушка подшутила над сотрудницей банка, пытавшейся навязать ей кредит. Героиня ролика проговорила с ней голосом Чебурашки.
"Ген, может возьмём кредит с тобой и на море поедем?"

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Метки: Юмор   банк   видео   кредит   прикол   разговор   чебурашка   
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Егор Терентьев 54 минуты назад
Если мне звонят с такими предложениями, обычно отвечаю- "А хотите я вам кредит оформлю?" Обычно входят в ступор.)
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