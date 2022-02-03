Чебурашка, которому не нужна денежка банка

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Девушка подшутила над сотрудницей банка, пытавшейся навязать ей кредит. Героиня ролика проговорила с ней голосом Чебурашки.
"Ген, может возьмём кредит с тобой и на море поедем?"
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