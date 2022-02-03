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Собака захотела спокойствия и спряталась от щенков

Собака захотела спокойствия и спряталась от щенков (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 12:49
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   едти   животные   мать   прикол   собака   щенки   
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Собака по кличке Гера захотела спокойствия и сбежала от своих щенков на свежий воздух. Однако в тишине ей удалось пробыть недолго.
Тяжело быть многодетной мамой. В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Юмор   видео   едти   животные   мать   прикол   собака   щенки   
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6  комментариев
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12k
Эльза Вайнц Час назад
Напомнило:
Как-то ко мне во двор забрел старый, устало выглядящий пес. На нем был ошейник, и пес был весьма упитанным, так что я поняла, что он не бездомный и за ним хорошо ухаживают. Пес спокойно подошел ко мне, я погладила его по голове; затем он зашел вслед за мной в дом, медленно пересек прихожую, свернулся калачиком в углу, тяжело вздохнул и уснул.
На следующий день он пришел снова, поприветствовал меня во дворе, опять зашел в дом и уснул на том же месте. Спал он примерно час.
Так продолжалось несколько дней. В конце концов мне стало интересно, и я прикрепила к его ошейнику записку следующего содержания: "Хотелось бы знать, кто хозяин этой прекрасной собаки, и знает ли он (то есть вы), что пес практически каждый день приходит ко мне вздремнуть? "
На другой день пес пришел снова, и к его ошейнику был прикреплен следующий ответ: "Он живет в доме, где растут шестеро детей, двоим из которых не исполнилось еще и трех лет. Так что он просто пытается где-нибудь отоспаться. Можно я тоже приду к вам завтра? "
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25k
Федор 21 минуту назад
Сколько же щенков у неё??? Мама дарагая)) Собака вроде безпородная, куда девать такую свору будет???
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5k
Olga Raudis Полчаса назад
Дебил. Зачем гнать насильно? Раз не идет к щенкам, значит молока еще не накопила. Накопится достаточно - сама придет.
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5k
onebibis 41 минуту назад
Видео про животных конечно всегда хочется смотреть, но как новость для Фишек не очень. Так можно весь Тик-Ток сюда перетащить. Кому это надо?
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5k
Бу 51 минуту назад
Говор конечно доставляет.
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1k
Вася Куралесофф 58 минут назад
Автор целенаправленно делает из Фишек филиал тик-тока.
Вот скажите, для чего? Для таких вещей есть собственно сам тик-ток. Все кто хотят смотреть подобное зарегались там и смотрят себе. Не поганьте Фишки.
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