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Вот это любовь: гусь искренне радуется при встрече с женщиной

Вот это любовь: гусь искренне радуется при встрече с женщиной (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 12:51
Сообщество : Животные
Метки: Радость   Реакция   видео   гусь   животные   милота   птицы   
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Пернатый сотрудник музей - заповедника «Коломенское» по имени Мартин с большой любовью встречает хорошо знакомую ему женщину.
Гусь Мартин живет с сотрудниками музея уже 8 лет. Есть его никто не собирается.

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Метки: Радость   Реакция   видео   гусь   животные   милота   птицы   
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3  комментария
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620
Добрый Самаритянин Час назад
Идёт, что-то рассказывает на своём...
Побольше бы такого позитива.
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60k
Андрей 51 минуту назад
Гусь Мартин. Где-то потерял Нильса и прижился в России.
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90k
сапер Водичка Час назад
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