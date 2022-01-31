Вот это любовь: гусь искренне радуется при встрече с женщиной

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Пернатый сотрудник музей - заповедника «Коломенское» по имени Мартин с большой любовью встречает хорошо знакомую ему женщину.
Гусь Мартин живет с сотрудниками музея уже 8 лет. Есть его никто не собирается.
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