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Птенец фламинго учится стоять на одной ноге

Птенец фламинго учится стоять на одной ноге

Автор:
16 сентября 2022 10:00
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   милота   птенец   птицы   фламинго   
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Фламинго считаются одними из самых красивых длинноногих птиц. Наблюдать за птенцами этих птиц с необычным ярким оперением не менее интересно, чем за взрослыми особями. Посмотрите, как совсем крошечный фламинго учится стоять на одной ножке.
Крошка фламинго учится стоять на одной ноге. Милота, да и только!

Источник:

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Метки: видео   животные   милота   птенец   птицы   фламинго   
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3  комментария
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Вкусны ли они? Съедобны ли? Фламинги эти...
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1k
DDM Час назад
Было бы чему учиться имея такую подставку!
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