Птенец фламинго учится стоять на одной ноге

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Фламинго считаются одними из самых красивых длинноногих птиц. Наблюдать за птенцами этих птиц с необычным ярким оперением не менее интересно, чем за взрослыми особями. Посмотрите, как совсем крошечный фламинго учится стоять на одной ножке.
Крошка фламинго учится стоять на одной ноге. Милота, да и только!
Источник:
АНТИФИШКИ
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