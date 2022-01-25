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"Рот закрой": в Петербурге кондуктор избила тиктокера валидатором

"Рот закрой": в Петербурге кондуктор избила тиктокера валидатором (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 21:52
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   блогеры   г. санкт-петербург   кондукторша   скандал   тиктокер   
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Каждый ищет свой путь хайпа на пути к просмотрам и лайкам. Этот тиктокер решил провоцировать кондукторов и выкладывать скандалы с ними в свой аккаунт.
Однако в этот раз всё пошло не по плану. Маршрут №24 запомнится блогеру, потому что разъярённая женщина начала его бить, приговаривая "Я тебя узнала, ты меня в тикток собираешься выложить" и на любой комментарий "потерпевшего" выкрикивая "закрой свой рот!".
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По словам блогера, ссора возникла из-за того, что контролёрша поленилась встать и посмотреть, как он оплачивает проезд. Однако его канал попросту забит аналогичными видео, где он выводит из себя кондукторов, снимает это на видео и возмущается. Провокатор собирает лайки и комментарии на острой теме людского недовольства. Кстати, это не первый раз, когда он цепляется именно с этим кондуктором. Блогер ранее выкладывал видео с ней, где она говорит, что в автобусе установлены камеры, а он из-за её акцента требует говорить на русском. В этот раз при виде ненавистного пассажира у женщины просто сорвало крышу.
В СПб ГУП "Пассажиравтотранс" начали проверку инцидента.  «Эта сотрудница уже несколько лет работает, нареканий не было. Будет дана оценка действиям и кондуктора, и пассажира», — заявили в пресс-службе предприятия. Блогеры уже многих достали со своими пранками, провокациями, но и бить и грубить человеку как-то не профессионально. Сегодня её спровоцировал блогер, а завтра старушка, которая слишком медленно заходит в автобус? Как вы считаете, уместно ли поведение женщины?

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Метки: автобус   блогеры   г. санкт-петербург   кондукторша   скандал   тиктокер   
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32  комментария
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56k
Похабыч 2 часа назад
Тиктокер это диагноз..
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9k
? ? ? 2 минуты назад
дизлайкнула..
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9k
Andrey Komarov 12 минут назад
Тиктокера? Валидатором? Прекрасная новость!
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27k
Григорий 12 минут назад
Почему троллингу подвергаются слабые, старые, немощные, женщины, памятнитки... Может оттого, что все остальные очень сильно и больно пи.здят?
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10k
nihilists 17 минут назад
Пора вводить статью за пранки и вот такие видосы!
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82k
Taras Kozalupko 21 минуту назад
Не избила, а лайкнула!
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6k
Виктор Полчаса назад
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501
Олег Полчаса назад
А что собственно, этот чмошник хочет то?
Это ужас, это беспредел, я оплатил проезд. Ну, как бы, то что это чмо мешает людям - это нормально.
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6k
Виктор Полчаса назад
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1k
patrik1313 36 минут назад
Надеюсь валидатор не пострадал.
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4k
Джордж. Вашингтон. 42 минуты назад
Суровый котик-расист не любит тиктокеров
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33k
Mamin Sibiriak 43 минуты назад
Тётку наградить, валидатор заменить на молоток.
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4k
Джордж. Вашингтон. 47 минут назад
В этой жизни есть есть правда жестокая
Но она лишь доступна супостатам там
Если встретишь ты суку тиктокера -
Уе.би его валидатором
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22k
Андрей Иванов 52 минуты назад
Ссылка youtu.be
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38k
Бабай 57 минут назад
Как увидел, что в тебя камерой тычут - в грызло немедленно, камеру утопить в ближайшем водоёме.
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851
Vadim Balabanov Час назад
Надо его в кондукторы на недельку. В принудительном порядке. И чтоб план выполнял. И пусть ходит там со своим телефоном, лайки собирает.
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5k
tamin Час назад
Душевная женщина. А могла бы и бритовкой по глазам
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8k
Ivan Час назад
Масочку надень...
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3k
Egoro Час назад
Как вы считаете, уместно ли поведение женщины?
Конечное нет - нужно было тиктокера по Е-баллу!
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719
Виктор Час назад
Как-то плохо отвалидировала ((
прям руки через экран чешутся в ухо зарядить блогеру-уегеру...
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19k
Luc72 Час назад
", а завтра старушка, которая слишком медленно заходит в автобус?"
Автор, ты елбодоб?
Ты же сам пишешь: «Эта сотрудница уже несколько лет работает, нареканий не было.»

Рядом видимо его подписчики сидели.
Ехал бы рядом, не сдержался бы, сделал бы, чтобы количество его просмотров ну просто ЗАШКАЛИВАЛО, прада, немного под другими тегами, типа #пранкеру_по_морде, или #3.14здюли_on-line...
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