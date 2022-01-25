"Рот закрой": в Петербурге кондуктор избила тиктокера валидатором

1141
1
1
Каждый ищет свой путь хайпа на пути к просмотрам и лайкам. Этот тиктокер решил провоцировать кондукторов и выкладывать скандалы с ними в свой аккаунт.
Однако в этот раз всё пошло не по плану. Маршрут №24 запомнится блогеру, потому что разъярённая женщина начала его бить, приговаривая "Я тебя узнала, ты меня в тикток собираешься выложить" и на любой комментарий "потерпевшего" выкрикивая "закрой свой рот!".
По словам блогера, ссора возникла из-за того, что контролёрша поленилась встать и посмотреть, как он оплачивает проезд. Однако его канал попросту забит аналогичными видео, где он выводит из себя кондукторов, снимает это на видео и возмущается. Провокатор собирает лайки и комментарии на острой теме людского недовольства. Кстати, это не первый раз, когда он цепляется именно с этим кондуктором. Блогер ранее выкладывал видео с ней, где она говорит, что в автобусе установлены камеры, а он из-за её акцента требует говорить на русском. В этот раз при виде ненавистного пассажира у женщины просто сорвало крышу.
×
×
По словам блогера, ссора возникла из-за того, что контролёрша поленилась встать и посмотреть, как он оплачивает проезд. Однако его канал попросту забит аналогичными видео, где он выводит из себя кондукторов, снимает это на видео и возмущается. Провокатор собирает лайки и комментарии на острой теме людского недовольства. Кстати, это не первый раз, когда он цепляется именно с этим кондуктором. Блогер ранее выкладывал видео с ней, где она говорит, что в автобусе установлены камеры, а он из-за её акцента требует говорить на русском. В этот раз при виде ненавистного пассажира у женщины просто сорвало крышу.
В СПб ГУП "Пассажиравтотранс" начали проверку инцидента. «Эта сотрудница уже несколько лет работает, нареканий не было. Будет дана оценка действиям и кондуктора, и пассажира», — заявили в пресс-службе предприятия. Блогеры уже многих достали со своими пранками, провокациями, но и бить и грубить человеку как-то не профессионально. Сегодня её спровоцировал блогер, а завтра старушка, которая слишком медленно заходит в автобус? Как вы считаете, уместно ли поведение женщины?
Источник:
Ссылки по теме:
- Встреча с тиктокером на дороге
- Обидчивая инстадоктор на передаче "Давай поженимся"
- Метель в норильском автобусе
- В тесноте, да не в обиде: мужчина пытается влезть в переполненный автобус
- В Казани арестовали пассажира, который подрался с кондуктором
43
Понравилось43
Новости партнёров
Это ужас, это беспредел, я оплатил проезд. Ну, как бы, то что это чмо мешает людям - это нормально.
Но она лишь доступна супостатам там
Если встретишь ты суку тиктокера -
Уе.би его валидатором
Конечное нет - нужно было тиктокера по Е-баллу!
прям руки через экран чешутся в ухо зарядить блогеру-уегеру...
Автор, ты елбодоб?
Ты же сам пишешь: «Эта сотрудница уже несколько лет работает, нареканий не было.»
Рядом видимо его подписчики сидели.
Ехал бы рядом, не сдержался бы, сделал бы, чтобы количество его просмотров ну просто ЗАШКАЛИВАЛО, прада, немного под другими тегами, типа #пранкеру_по_морде, или #3.14здюли_on-line...