"Рот закрой": в Петербурге кондуктор избила тиктокера валидатором

×

×

Однако в этот раз всё пошло не по плану. Маршрут №24 запомнится блогеру, потому что разъярённая женщина начала его бить, приговаривая "Я тебя узнала, ты меня в тикток собираешься выложить" и на любой комментарий "потерпевшего" выкрикивая "закрой свой рот!".По словам блогера, ссора возникла из-за того, что контролёрша поленилась встать и посмотреть, как он оплачивает проезд. Однако его канал попросту забит аналогичными видео, где он выводит из себя кондукторов, снимает это на видео и возмущается. Провокатор собирает лайки и комментарии на острой теме людского недовольства. Кстати, это не первый раз, когда он цепляется именно с этим кондуктором. Блогер ранее выкладывал видео с ней, где она говорит, что в автобусе установлены камеры, а он из-за её акцента требует говорить на русском. В этот раз при виде ненавистного пассажира у женщины просто сорвало крышу.