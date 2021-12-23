В тесноте, да не в обиде: мужчина пытается влезть в переполненный автобус

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Мужчина загорелся желанием во что бы то ни стало попасть в переполненный автобус утром. Очевидец запечатлел попытки пассажира влезть в транспортное средство.
Настойчивости этому пассажиру не занимать.
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Так вот, одна такая бабка, с огроменным рюкзачищем за спиной, влезает в переполненый автобус. Автобус настолько забит ,что даже подняться по ступеньке дачница не может. Но она рада уже и тому, что втиснулась, и довольная, едет дальше, прислонившись рюкзаком к двери. Расслабилась, задумалась о чем-то о своем, о бабкинском. И тут автобус тормозит на остановке, дверь открывается и бабка что? Правильно, теряет точку опоры и вываливается наружу.
Автобус приумолк, не зная, как реагировать.
С одной стороны, бабку жалко (сразу скажу, что отделаласть старушка легким испугом), с другой нестерпимо тянет поржать. Перевесил чашу весов в пользу варианта “поржать” подвыпивший мужичок, стоявший на остановке. Представьте ситуацию его глазами: открывается дверь автобуса, падает бабка с рюкзачищем за спиной. И этот мужик с совершенно искренним удивлением вопрошает:
Что, бабка, парашют не раскрылся?