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В тесноте, да не в обиде: мужчина пытается влезть в переполненный автобус

В тесноте, да не в обиде: мужчина пытается влезть в переполненный автобус (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 10:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   автобус   видео   пассажир   прикол   транспорт   
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Мужчина загорелся желанием во что бы то ни стало попасть в переполненный автобус утром. Очевидец запечатлел попытки пассажира влезть в транспортное средство.
Настойчивости этому пассажиру не занимать.

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Метки: Россия   автобус   видео   пассажир   прикол   транспорт   
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9  комментариев
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11k
Голос Вселенной Час назад
Молодец... Целенаправленный мужик!.. Не сдается...
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Anton Chigurh 5 минут назад
ну влез же
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иванов дмитрий 42 минуты назад
в советское время утром и вечером в автобус так садились всегда.
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Элек Мек Час назад
Когда то работал на автобусе,маршрут проходил через автозавод,так вот после окончания смены на заводе все автобусы штурмовались так,несмотря на интервал три минуты.
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