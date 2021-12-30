Волшебство существует?! Сообразительная девочка и механическое фортепиано

Девочка увидела в магазине механическое фортепиано, которое играет само по себе и поинтересовалась у мамы, в чем его секрет. Женщина сказала, что это чистая магия, однако сообразительный ребёнок не поверил ей и пошёл разбираться.

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Смышленая не по годам девочка пытается докопаться до истины.