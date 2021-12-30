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Волшебство существует?! Сообразительная девочка и механическое фортепиано

Волшебство существует?! Сообразительная девочка и механическое фортепиано (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 13:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   вопрос   дети   прикол   фортепиано   
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Девочка увидела в магазине механическое фортепиано, которое играет само по себе и поинтересовалась у мамы, в чем его секрет. Женщина сказала, что это чистая магия, однако сообразительный ребёнок не поверил ей и пошёл разбираться.
Смышленая не по годам девочка пытается докопаться до истины.

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Метки: Юмор   видео   вопрос   дети   прикол   фортепиано   
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109k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Поправьте падежи в "механическим фортепиано".
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1k
Oldman 36 минут назад
Доброе видео.
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Дмитрий 2 часа назад
На самом интересном месте!!!!!....Как жить теперь? И всё таки оно существует? Или не ждать?
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