Мама, я принцесса! Рекламный ролик с неожиданным финалом

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Реклама мирового бренда с легким налетом черного юмора. Не спешите с выводами и досмотрите видео до конца.
Ох уж эти непослушные дети!
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Экскурсия на заводе резиновых изделий. Первый цех. Звуки: Шшшш-бах! Шшшш-бах! Шшшш-бах! Экскурсант:
-А это что такое?
Директор:
-В этом цеху производят соски для детских бутылок. Звук "Шшшш" - это вулканизация, Звук "бах" - это прокалывание дырки. Следующий цех - презервативный. Звуки: Шшшш-шшшш-шшшш-бах! Шшшш-шшшш-шшшш-бах! Экскурсант:
-Неужели в каждом третьем презервативе прокалывается дырка? Директор:
-Конечно! Нужны же потребители сосок...
"И в моей жизни был Валера,звали ее Рита"
И мы пока ещё можем воспитывать, что-то запрещать, заставлять, наказывать.А на Западе сейчас воспитывать детей органы опеки не дают, при любом наказании дети жалуются на родителей, те вообще надавить боятся.
Так у них действительно один выход- не рожать, потому что воспитывает кто угодно кроме родителей. Очень гнусный и вредный ролик, ничего прикольного.
Кто хочет возразить, что там классно и воспитывать и растить очень удобно- даже не буду рассказывать про знакомого, который из-за этого вернулся с детьми обратно. Смотрите внимательнее фильмы, если б так как там со мной сын- подросток разговаривал и такие вещи делал... Вот хотела написать, что был бы наказан, но на самом деле до такого бы не дошло, всё это легко корректируется на ранней стадии.
Но вернёмся к ролику. Вредная, тупая манипуляция.
Ничего выросла, закончила один из престижных технических универов, работаю, детей ращу.
Второе. И Вы вот так портили вещи на глазах у всех, демонстративно? Пачкали и делали бардак? И мама после этого не заставляла отмывать? Вы потом стояли и смотрели накрашенная как мама всё убирает? Вы реально не видите разницу между шалостью и вот такой демонстративной подлостью и добавлением работы другим? Тогда мне вас жаль
Первое: Не надо сравнивать нас и запад. У нас не лучше. Жена пока в Питере, работает в детском садике, так там ребёнка даже наказать нельзя. Именно обозначить, что он наказан. Это в младшей группе, насчёт старшей не уверен. (и как оно на западе тоже говорить не надо, я тут живу).
Второе: оценивать, как живут люди по фильмам? Серьёзно? А где тогда наши медведи с балалайками, которые топят атомные реакторы?
Третье: как оно показано в рекламе - это гипербола. Не надо дотошно приводить в пример.
Четвёртое: докапываться до ролика, который, тем более, даже не будет показан по зомбоящику и нагнетать, что он нас к чему-то призывает - такое себе. Это как докапываться до каждого мема в инете.