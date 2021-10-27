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Мама, я принцесса! Рекламный ролик с неожиданным финалом

Мама, я принцесса! Рекламный ролик с неожиданным финалом (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дети   креатив   прикол   реклама   
3391
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Реклама мирового бренда с легким налетом черного юмора. Не спешите с выводами и досмотрите видео до конца.
Ох уж эти непослушные дети!

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Метки: Юмор   видео   дети   креатив   прикол   реклама   
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25  комментариев
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29k
ACU900 3 часа назад
Анекдот:
Экскурсия на заводе резиновых изделий. Первый цех. Звуки: Шшшш-бах! Шшшш-бах! Шшшш-бах! Экскурсант:
-А это что такое?
Директор:
-В этом цеху производят соски для детских бутылок. Звук "Шшшш" - это вулканизация, Звук "бах" - это прокалывание дырки. Следующий цех - презервативный. Звуки: Шшшш-шшшш-шшшш-бах! Шшшш-шшшш-шшшш-бах! Экскурсант:
-Неужели в каждом третьем презервативе прокалывается дырка? Директор:
-Конечно! Нужны же потребители сосок...
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3k
мемфрид Полчаса назад
Огонь
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6k
Серега 38 минут назад
Моя любимая реклама на примерно эту тему.
Ссылка www.youtube.com
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963
Алексей Гулевич 41 минуту назад
забавно ... я тут думал шутки за триста подъехали про детдом ... аннет
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735
Татьяна Баженова 41 минуту назад
С концовкой не согласна категорически. Должен быть акт воспитания или возмездия. Без истязания розгами, без унижения, но надо было придумать что-то поостроумнее, чем отказ "no regrets".
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4k
livaneth 56 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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117k
сoбaка cyтyлая 57 минут назад
Для меня шедевром рекламы является этот ролик

"И в моей жизни был Валера,звали ее Рита"

Ссылка www.youtube.com
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9k
lon Час назад
Отличный актерский потенциал у паренька !!!!
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
В конце видео автор ролика выступил камео
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8k
Андреич 2 часа назад
Народ ! Подскажите название композиции, если кто знает.
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12k
ss 3 часа назад
Идиотский конец. Пропаганда бездетного существования. На самом деле в конце должна быть вот эта фотография:

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2k
Nyash 4 часа назад
лайк
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2k
Elena Smagina 4 часа назад
Это реклама чайлд-фри на самом деле. Только вот забыли, что детей воспитывать надо.
И мы пока ещё можем воспитывать, что-то запрещать, заставлять, наказывать.А на Западе сейчас воспитывать детей органы опеки не дают, при любом наказании дети жалуются на родителей, те вообще надавить боятся.
Так у них действительно один выход- не рожать, потому что воспитывает кто угодно кроме родителей. Очень гнусный и вредный ролик, ничего прикольного.
Кто хочет возразить, что там классно и воспитывать и растить очень удобно- даже не буду рассказывать про знакомого, который из-за этого вернулся с детьми обратно. Смотрите внимательнее фильмы, если б так как там со мной сын- подросток разговаривал и такие вещи делал... Вот хотела написать, что был бы наказан, но на самом деле до такого бы не дошло, всё это легко корректируется на ранней стадии.
Но вернёмся к ролику. Вредная, тупая манипуляция.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
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