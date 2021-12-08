Детский тренер стал частью мультфильма про Тома и Джерри

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Тренер решил разыграть своих юных учеников, когда они смотрели мультфильм про кота Тома и мышонка Джерри. Мужчина взял соломинку и поучаствовал в одной из сцен мультика.
Смотрите дети, как ваш тренер умеет.
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Метки: Юмор видео дети мультфильм прикол том и джерри тренер
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