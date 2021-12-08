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Детский тренер стал частью мультфильма про Тома и Джерри

Детский тренер стал частью мультфильма про Тома и Джерри (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 12:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дети   мультфильм   прикол   том и джерри   тренер   
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Тренер решил разыграть своих юных учеников, когда они смотрели мультфильм про кота Тома и мышонка Джерри. Мужчина взял соломинку и поучаствовал в одной из сцен мультика.
Смотрите дети, как ваш тренер умеет.

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Метки: Юмор   видео   дети   мультфильм   прикол   том и джерри   тренер   
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4  комментария
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2k
Дмитрий 2 часа назад
серия с невидимым кремом )
Тренер красава
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manul74 19 минут назад
нуууу... тут лайк адназначна
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7k
Позитив 40 минут назад
молодец развеселил детишек!
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4k
mtonaka 45 минут назад
Молодец! Ребятня в восторге!!!
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