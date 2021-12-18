Пьяный сварщик выломал дверь "Пятёрочки" и набрал алкоголя про запас

Три часа ночи, магазины закрыты, веселье в разгаре, а водка закончилась. Что делать? Идти в магазин. Даже если он закрыт. Наверное так думал сварщик, когда эпично выламывал дверь супермаркета, а потом на коленях пробирался в магазин и ползал там, набирая себе необходимые продукты.

Вот только незадачливому грабителю совсем не пришло в голову, что есть камеры видеонаблюдения и сигнализация. К моменту, когда грабитель заканчивал своё дерзкое ограбление, приехала полиция и взяла его с поличным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.