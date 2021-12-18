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Пьяный сварщик выломал дверь "Пятёрочки" и набрал алкоголя про запас

Пьяный сварщик выломал дверь "Пятёрочки" и набрал алкоголя про запас (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2021 00:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Сварщик   башкирский сварщик   ограбление магазина   пьяный грабитель   пятерочка   
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В Москве житель Башкирии решил пополнить запасы водки, сигарет, закусок. Не предусмотрел находчивый гость столицы только одно - сигнализацию.
Три часа ночи, магазины закрыты, веселье в разгаре, а водка закончилась. Что делать? Идти в магазин. Даже если он закрыт. Наверное так думал сварщик, когда эпично выламывал дверь супермаркета, а потом на коленях пробирался в магазин и ползал там, набирая себе необходимые продукты.
Вот только незадачливому грабителю совсем не пришло в голову, что есть камеры видеонаблюдения и сигнализация. К моменту, когда грабитель заканчивал своё дерзкое ограбление, приехала полиция и взяла его с поличным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Метки: Москва   Сварщик   башкирский сварщик   ограбление магазина   пьяный грабитель   пятерочка   
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24k
Юрьевич 3 часа назад
Нормально всё, он в маске же!
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7k
Погулять вышел 15 минут назад
Дурень. Его карьере сварщика теперь писец
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52k
alertol Час назад
Вопрос в чём цель была...

Сосед также в магазин залез, бухнул, и сам вызвал ментов и дождался их (просто ночлег нужен был на зиму)

Просчёт один случился, хотел зиму отсидеться, а так как рецидив отсидел больше года... Но так или иначе что хотел получил, зиму в тепле провёл, правда не одну а две
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43
Комнатный сибиряк Час назад
А чо они двери стеклянные ставят , тут хочешь не хочешь зайдёшь, это ведь как приглашение
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17k
Vital Idol Час назад
какой же он сварщик?! сварщики за собой дверь заваривают...и отдыхают!!!
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10k
Кыся Час назад
Он сварщик, потом заварит.
А вот корзинку мог бы и взять. И деньги оставить.
Кстати, а за что тогда его было бы брать? Незаконное проникновение? Хулиганка?
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1k
анатолий горленко 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Автор поста знает все подробности,это -дочь "сварщика"
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