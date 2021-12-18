Пьяный сварщик выломал дверь "Пятёрочки" и набрал алкоголя про запас

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В Москве житель Башкирии решил пополнить запасы водки, сигарет, закусок. Не предусмотрел находчивый гость столицы только одно - сигнализацию.
Три часа ночи, магазины закрыты, веселье в разгаре, а водка закончилась. Что делать? Идти в магазин. Даже если он закрыт. Наверное так думал сварщик, когда эпично выламывал дверь супермаркета, а потом на коленях пробирался в магазин и ползал там, набирая себе необходимые продукты.
Вот только незадачливому грабителю совсем не пришло в голову, что есть камеры видеонаблюдения и сигнализация. К моменту, когда грабитель заканчивал своё дерзкое ограбление, приехала полиция и взяла его с поличным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Вот только незадачливому грабителю совсем не пришло в голову, что есть камеры видеонаблюдения и сигнализация. К моменту, когда грабитель заканчивал своё дерзкое ограбление, приехала полиция и взяла его с поличным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Сосед также в магазин залез, бухнул, и сам вызвал ментов и дождался их (просто ночлег нужен был на зиму)
Просчёт один случился, хотел зиму отсидеться, а так как рецидив отсидел больше года... Но так или иначе что хотел получил, зиму в тепле провёл, правда не одну а две
А вот корзинку мог бы и взять. И деньги оставить.
Кстати, а за что тогда его было бы брать? Незаконное проникновение? Хулиганка?