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Наглое ограбление: мужчина вынес телевизор из магазина на глазах у сотрудников и охраны

Наглое ограбление: мужчина вынес телевизор из магазина на глазах у сотрудников и охраны (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2021 00:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вынес телевизор   камеры наблюдения   кража   кража телевизоров   наглое ограбление   ограбление магазина   
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Житель Москвы решил не заморачиваться с планом ограбления, хитрыми приспособлениями и уж тем более тратой денег для приобретения телевизора. Он решил, что эффект неожиданности самый лучший.
Мужчина спокойно зашёл в магазин бытовой техники, взял телевизор и уверенно вышел с коробкой в руках. От его уверенности сотрудники магазина впали в ступор. Наблюдая за "покупателем", менеджер начал выяснять у продавцов, заплатил ли он. В конце концов, до всех дошло, что он просто вынес телевизор и управляющий побежал за воришкой на улицу, где потребовал у него чек. Горе-грабитель невозмутимо ответил, что уже выбросил его. Менеджер не зря получает свою зарплату, так как он убедил мужчину вернуться в магазин и написать объяснительную, после чего сразу же вызвал полицию. 
Вчера мужчина в Южном Бутово пытался спокойно пройти мимо охранника с неоплаченным товаром, а потом избил охранника, заметившего кражу. Буквально несколько дней назад в другом торговом центре произошла массовая драка из-за аналогичной ситуации. Это какой-то новый тренд заходить в магазин, брать товар и просто выходить?

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Метки: вынес телевизор   камеры наблюдения   кража   кража телевизоров   наглое ограбление   ограбление магазина   
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297
Arti 3 часа назад
"Это какой-то новый тренд заходить в магазин, брать товар и просто выходить?"

От Америкосов набрались опыта, только забыли в чёрный покрасится
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174
Valparaiso Arti 3 часа назад
не важно какой ты снаружи если ты черный внутри :)
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29k
a.fey 24 минуты назад
Жаль, что у него отобрали телевизор. В камере бы пригодился.
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5k
Tim_G 40 минут назад
Дык эээ... А где магнитики, рамки, камеры, тревожные кнопки?
Но манагер конечно с феноменальным даром убеждения

Наверное убедил ещё 5 телевизоров взять в кредит до приезда полиции
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1k
Жэка 58 минут назад
Причём там телевизор то телевизор... Поди 32 дюйма и цена ему - пшик
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15k
vikklu Час назад
Ну не прокатило...
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297
Arti Час назад
Ссылка m.youtube.com
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24k
Юрьевич 2 часа назад
"Менеджер не зря получает свою зарплату, так как он убедил мужчину вернуться в магазин и написать объяснительную"

А вот это прикольно.
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6
zz 3 часа назад
Охранники сейчас должны быть молодые спортивные ребята, желательно 1,75-1,8 и с электрошокером(на всякий случай) и дубинкой. Раз пошла такая мода то сейчас подтянутся цыгане и лица без национальности, а это уже другой расклад. И никаких дедов-пенсионеров.
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16k
SpoiltNail 3 часа назад
У нас чтоб пронести что-либо через выход из магазина бытовой техники ВСЕГДА нужно охраннику чек показывать, который он проверяет и ставит свою печать.
Даже если это пальчиковая батарейка
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187
Шоу :-) продолжается SpoiltNail 3 часа назад
не дразните...
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373
Павел SpoiltNail 2 часа назад
Какая разница, Вы расслабились. Соберитесь, парни
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124
Nаnе First NameLаst SpoiltNail 2 часа назад
Магазин строгого режима. Я бы в жизни туда не заглянул.
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5k
Mixalych 3 часа назад
Я вас догнал, т.к. вы не заплатили за товар, но решили что он ваш. Как так получилось?
Задумчиво, меланхолично: ну, значит, не получилось....
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297
Arti 3 часа назад
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