Наглое ограбление: мужчина вынес телевизор из магазина на глазах у сотрудников и охраны

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Житель Москвы решил не заморачиваться с планом ограбления, хитрыми приспособлениями и уж тем более тратой денег для приобретения телевизора. Он решил, что эффект неожиданности самый лучший.
Мужчина спокойно зашёл в магазин бытовой техники, взял телевизор и уверенно вышел с коробкой в руках. От его уверенности сотрудники магазина впали в ступор. Наблюдая за "покупателем", менеджер начал выяснять у продавцов, заплатил ли он. В конце концов, до всех дошло, что он просто вынес телевизор и управляющий побежал за воришкой на улицу, где потребовал у него чек. Горе-грабитель невозмутимо ответил, что уже выбросил его. Менеджер не зря получает свою зарплату, так как он убедил мужчину вернуться в магазин и написать объяснительную, после чего сразу же вызвал полицию.
Вчера мужчина в Южном Бутово пытался спокойно пройти мимо охранника с неоплаченным товаром, а потом избил охранника, заметившего кражу. Буквально несколько дней назад в другом торговом центре произошла массовая драка из-за аналогичной ситуации. Это какой-то новый тренд заходить в магазин, брать товар и просто выходить?
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Метки: вынес телевизор камеры наблюдения кража кража телевизоров наглое ограбление ограбление магазина
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От Америкосов набрались опыта, только забыли в чёрный покрасится
Но манагер конечно с феноменальным даром убеждения
Наверное убедил ещё 5 телевизоров взять в кредит до приезда полиции
А вот это прикольно.
Ща по мановению волшебной палочки они поймут что за копейки должны охранять хозяйское добро любой ценой и очередь выстроится из молодых КМСов и мастеров по боевому самбо с личными электрошокерами и готовностью нести ответственность за незаконное ношение и применение...
Даже если это пальчиковая батарейка
Никополь
Задумчиво, меланхолично: ну, значит, не получилось....