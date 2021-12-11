Наглое ограбление: мужчина вынес телевизор из магазина на глазах у сотрудников и охраны

Мужчина спокойно зашёл в магазин бытовой техники, взял телевизор и уверенно вышел с коробкой в руках. От его уверенности сотрудники магазина впали в ступор. Наблюдая за "покупателем", менеджер начал выяснять у продавцов, заплатил ли он. В конце концов, до всех дошло, что он просто вынес телевизор и управляющий побежал за воришкой на улицу, где потребовал у него чек. Горе-грабитель невозмутимо ответил, что уже выбросил его. Менеджер не зря получает свою зарплату, так как он убедил мужчину вернуться в магазин и написать объяснительную, после чего сразу же вызвал полицию.