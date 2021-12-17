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Гадалку в Махачкале убили из-за импотенции клиента

Гадалку в Махачкале убили из-за импотенции клиента (1 фото + 2 видео)

Автор:
17 декабря 2021 14:56
Сообщество : Криминал
Метки: гадалка   импотент   клиент   порча   сглаз   убийство   
2153
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Вернее, сглаза, порчи, или как там у них называется. За это она получила 12 ударов ножом.

Ни для кого не секрет, что к гадалкам, белым магам в пятом поколении, ведунам и прочим мракобесам ходят откровенно е… нездоровые люди. И вот доказательство.

Гадалка - Шовкат Джалаева, ей было 56 лет. Долгие годы занималась «ворожбой», снимала порчу по фотографии, чинила ауру, в общем, занималась черт знает чем. И за это ей платили деньги, причем неплохие.

Соседи Джалаевой считали ее ведьмой и требовали бросить это бесовское занятие. Потом перешли к угрозам, а в 2013 году даже прикрепили к ее дому в Махачкале гранату. Но вроде не боевую - так, припугнуть.

А 11 декабря ее нашли мертвой.

Тут даже свидетели не понадобились - полицейские просмотрели записи с камер и увидели мужчину, который в установленное время убийства входил в ее дом. В темных очках, с капюшоном на башке, так что сразу попал в главные подозреваемые. Через два дня его скрутили.

Причем этот мракобес сам пришел на место преступления: убийства ему показалось мало и он решил спалить дом гадалки. Тут-то его и повязали.

Преступником оказался 37-летний Галиб. Этот мракобес страдал импотенцией и обратился к гадалке, чтобы его «излечили». Тетка долго кряхтела и ворожила, но ничего не вышло. Джигит так и остался в статусе «на пол-шестого». Такого он уже не стерпел: через пару дней явился к ней домой и нанес 12 ножевых.

Дополнительно выяснилось, что поехавший обращался к еще одной гадалке, она тоже не смогла помочь. И после поджога вялый убийца собирался отправиться к ней. Но не срослось.

Теперь импотенцию ему будут лечить тюремными методами. Возможно, это будет даже эффективнее, чем ворожба.

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Метки: гадалка   импотент   клиент   порча   сглаз   убийство   
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37  комментариев
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1k
Аарон Чупа 2 часа назад
Бинго! Импотент и дебил. Дарвин одобряет!
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127
Мурчелло 19 минут назад
Если постоянно ослов ипать,то на нормальную женщину уже не встанет.
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12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Мдяяааа..
Идёт 2021 год.
Только нехватает костров "святой инквиции"
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2k
Natural Selection Полчаса назад
Одна ибанашка заколбасила другую, оба выпилились из общества. Норм расклад, приемлимо
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20k
Юрий 37 минут назад
Тут бакулюм нужен, а не гадалка....
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1
Татьяна Застелюк 40 минут назад
Упс ,джинов отправляла ,без тоника видать...
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9k
кот базилий 42 минуты назад
Вот у себя пускай и мочат друг друга, а этот которому 36 лет похож на старого козла.
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55
Серж 43 минуты назад
Джин против :)
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339
Andrey 56 минут назад
37? На видео все 57 можно дать !
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19k
sanchesS80 Час назад
Если совсем беда с потенцией в 37 лет, то это к врачам надо.
Понятно что в 37 большинство уже не такие как в 20, но хоть как-то должно стоять.
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43
Тонк Viktor 40 минут назад
Долго пытался понять, зачем 42 раза жениться, пока не дошло)))).
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166
Шурман Час назад
Лохи и дебилы не перевелись . К доктору сходить и сделать узи и тд это видать дороже чем заплатить кому то .
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185
Moon Час назад
не, ну а кому понравится, когда к тебе джинов отправляют
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15k
Михаил Гривин 2 часа назад
Зачем пошёл к 56-летней импотенцию лечить? Надо было ведьмочку лет 25 найти и излечить.
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166
Шурман Михаил Гривин Час назад
Если не стоит там и она не поможет :) ну максимум ложку скотчем примотать , но это уже не к гадалке :)
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3k
Ivan 2 часа назад
Хмм, я бы импотенцию пошел лечить к урологу-андрологу, ну или к 18-ти летней шлендре, а не к 56 летней ведьме....
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29k
MatveiVainrub 2 часа назад
К гадалке пришёл имбицил импотент . Джины мины и он замочил её . Гадалка--> имбицил ---> джины ( религия ) --> убийство --> зона . В этой новости сплошная клиника и дурдом . А в народе про такое говорят - " Одним ударом двух зайцев убил " - и смех , ска и грех .
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1k
Миша 2 часа назад
Махачкала, что тут ещё скажешь.
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5k
Duckk 2 часа назад
А чего, неназываемым можно по гадалкам шнырять?
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Напоминаю,что такие ХРЕНовые посты ни о чем пишет автор,который раньше назывался Релька с ХРЕНом
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326
Макс Дорошенко 2 часа назад
Вот стопудово, недавече пост был про деваху что в труселях в Махачкале станцевала, из-за неё! Взбодрился овцеёб, расправил плечи и в бой видимо захотел. Ан нет, не тут то было, ведьма что-то напортачила. За это её и зарэзал.
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326
Макс Дорошенко Андрей Манахов Час назад
Вы бы смайлик ставили, а то у нас народ иронию не всегда между строк видит. )
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