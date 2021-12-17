Гадалку в Махачкале убили из-за импотенции клиента

Ни для кого не секрет, что к гадалкам, белым магам в пятом поколении, ведунам и прочим мракобесам ходят откровенно е… нездоровые люди. И вот доказательство.

Гадалка - Шовкат Джалаева, ей было 56 лет. Долгие годы занималась «ворожбой», снимала порчу по фотографии, чинила ауру, в общем, занималась черт знает чем. И за это ей платили деньги, причем неплохие.

Соседи Джалаевой считали ее ведьмой и требовали бросить это бесовское занятие. Потом перешли к угрозам, а в 2013 году даже прикрепили к ее дому в Махачкале гранату. Но вроде не боевую - так, припугнуть.

А 11 декабря ее нашли мертвой.

Тут даже свидетели не понадобились - полицейские просмотрели записи с камер и увидели мужчину, который в установленное время убийства входил в ее дом. В темных очках, с капюшоном на башке, так что сразу попал в главные подозреваемые. Через два дня его скрутили.