Гадалку в Махачкале убили из-за импотенции клиента

Вернее, сглаза, порчи, или как там у них называется. За это она получила 12 ударов ножом.
Ни для кого не секрет, что к гадалкам, белым магам в пятом поколении, ведунам и прочим мракобесам ходят откровенно е… нездоровые люди. И вот доказательство.
Гадалка - Шовкат Джалаева, ей было 56 лет. Долгие годы занималась «ворожбой», снимала порчу по фотографии, чинила ауру, в общем, занималась черт знает чем. И за это ей платили деньги, причем неплохие.
Соседи Джалаевой считали ее ведьмой и требовали бросить это бесовское занятие. Потом перешли к угрозам, а в 2013 году даже прикрепили к ее дому в Махачкале гранату. Но вроде не боевую - так, припугнуть.
А 11 декабря ее нашли мертвой.
Тут даже свидетели не понадобились - полицейские просмотрели записи с камер и увидели мужчину, который в установленное время убийства входил в ее дом. В темных очках, с капюшоном на башке, так что сразу попал в главные подозреваемые. Через два дня его скрутили.
Причем этот мракобес сам пришел на место преступления: убийства ему показалось мало и он решил спалить дом гадалки. Тут-то его и повязали.
Преступником оказался 37-летний Галиб. Этот мракобес страдал импотенцией и обратился к гадалке, чтобы его «излечили». Тетка долго кряхтела и ворожила, но ничего не вышло. Джигит так и остался в статусе «на пол-шестого». Такого он уже не стерпел: через пару дней явился к ней домой и нанес 12 ножевых.
Дополнительно выяснилось, что поехавший обращался к еще одной гадалке, она тоже не смогла помочь. И после поджога вялый убийца собирался отправиться к ней. Но не срослось.
Теперь импотенцию ему будут лечить тюремными методами. Возможно, это будет даже эффективнее, чем ворожба.
Источник:
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Понравилось26
Идёт 2021 год.
Только нехватает костров "святой инквиции"
Понятно что в 37 большинство уже не такие как в 20, но хоть как-то должно стоять.
Хвастаешься как 15-летний.