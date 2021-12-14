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Весельчаки обратились к автомобилистам с необычной просьбой

Весельчаки обратились к автомобилистам с необычной просьбой (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 12:09
Сообщество : Юмор
Метки: Веселые   Юмор   видео   детство   позитив   прикол   
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Почувствовать себя ребенком никогда не поздно. Парни установили возле дороги табличку с надписью "обрызгай нас" и сели пить пиво неподалеку. Автомобилисты не заставили их долго ждать.
В видео играет песня "Fortunate Son" американской рок-группы Creedence Clearwater Revival.

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Метки: Веселые   Юмор   видео   детство   позитив   прикол   
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Victor 49 минут назад
премию дарвина этим господам! они не знают что такое аквапланирование?
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