Весельчаки обратились к автомобилистам с необычной просьбой

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Почувствовать себя ребенком никогда не поздно. Парни установили возле дороги табличку с надписью "обрызгай нас" и сели пить пиво неподалеку. Автомобилисты не заставили их долго ждать.
В видео играет песня "Fortunate Son" американской рок-группы Creedence Clearwater Revival.
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