Помогатор: непоседливому еноту полюбился пылесос

249
1
1
Новые приключения енота Лёни и его нервной хозяйки. Пушистый помогатор вновь подкинул женщине проблем.
- Алло МЧС, у меня енот-полоскун полоскает! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как енот сладкую вату помыть пытался
- Помешал трапезе енотов и еле унес ноги
- Когда вторая половинка уговорила посмотреть неинтересный тебе фильм
- Почему не стоит заводить дома енотов
- Коты пытаются преодолеть преграду из стаканчиков
24
Понравилось24
Новости партнёров
Вывод, авторша видео, дура, без способности здраво оценить возможные последствия.