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Помогатор: непоседливому еноту полюбился пылесос

Помогатор: непоседливому еноту полюбился пылесос (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2021 09:48
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   енот   животные   позитив   прикол   
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Новые приключения енота Лёни и его нервной хозяйки. Пушистый помогатор вновь подкинул женщине проблем.
- Алло МЧС, у меня енот-полоскун полоскает! В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Юмор   видео   енот   животные   позитив   прикол   
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Опаньки Полчаса назад
матершинная ******
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Позитив Полчаса назад
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kleyman Полчаса назад
Нахер животных заводить, если так к ним относишься и поливаешь матами? Прежде чем купить тварину, изучи её повадки и особенности, и несколько раз подумай.
Вывод, авторша видео, дура, без способности здраво оценить возможные последствия.
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Sterling Malory Archer Полчаса назад
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