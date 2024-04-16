Илон Маск веселится на красной ковровой дорожке

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В Лос-Анджелесе недавно прошла церемония вручения премии Breakthrough Prize. Ее присуждают ученым за прорывные заслуги в разных областях науки. Внимание пользователей сети привлёк Илон Маск, решивший повеселится на красной ковровой дорожке.
Позирование Илона Маска на красной дорожке привлекло внимание общественности.
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