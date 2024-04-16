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Илон Маск веселится на красной ковровой дорожке

Илон Маск веселится на красной ковровой дорожке

Автор:
16 апреля 2024 08:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Breakthrough Prize   Веселые   Видео   Илон Маск   Прикол   Юмор   премия   
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В Лос-Анджелесе недавно прошла церемония вручения премии Breakthrough Prize. Ее присуждают ученым за прорывные заслуги в разных областях науки. Внимание пользователей сети привлёк Илон Маск, решивший повеселится на красной ковровой дорожке.

Позирование Илона Маска на красной дорожке привлекло внимание общественности.

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Метки: Breakthrough Prize   Веселые   Видео   Илон Маск   Прикол   Юмор   премия   
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Андрей А Час назад
Позитивный мужик
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просто Дмитрий 11 минут назад
а чо? Импровизация в стиле " смотри, как я могу!!!"
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Себастьян Перейра
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