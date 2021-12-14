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Большой побег: утёнок научился карабкаться по стене

Большой побег: утёнок научился карабкаться по стене (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 09:43
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   видео   животные   побег   прикол   утёнок   
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Житель Бразилии был немало удивлен, когда узнал, как его утёнок убегает с заднего двора. Оказалось, что птенец научился ловко карабкаться по стене.
Владелец птицы начал пристально наблюдать за действиями утёнка после того, как беглеца ему вернул один из соседей.

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Метки: Бразилия   видео   животные   побег   прикол   утёнок   
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975
Хансон Абадир Час назад
фига се мастерски как
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17k
Dr.CrAzY 44 минуты назад
Продолжение саги "Побег из курятника" - Фильм второй "Побег из утятника" )))
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