Большой побег: утёнок научился карабкаться по стене

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Житель Бразилии был немало удивлен, когда узнал, как его утёнок убегает с заднего двора. Оказалось, что птенец научился ловко карабкаться по стене.
Владелец птицы начал пристально наблюдать за действиями утёнка после того, как беглеца ему вернул один из соседей.
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