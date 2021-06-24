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Забавный побег тучной девушки от енота

Забавный побег тучной девушки от енота (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 08:19
Сообщество : Животные
Метки: видео   енот   животные   побег   прикол   сша   
1270
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В одном из городов США на видео запечатлели полную девушку, решившую поснимать енота. В какой-то момент животному надоело внимание и он решил прогнать толстушку.

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Метки: видео   енот   животные   побег   прикол   сша   
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11k
Вася Час назад
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3k
Maikie 10 минут назад
Это какие надо зубы иметь чтобы столько еды сожрать..?!
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6k
ваня панкин 18 минут назад
не смешно... честно не смешно...
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183k
BEAR Полчаса назад
Вроде нехорошо смеяться, но не мог удержаться !
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8k
DumDum 39 минут назад
Артикуляция девушки в начале ролика вызывает подозрения...
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5k
Алексей 39 минут назад
Бегает как патрик из спанч-боба. Проще уже просто катиться было.
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
Самый прикол, что это маленькая девочка 9-ти лет.
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237
Мурчелло Час назад
Даже енотам толстухи не нравятся.
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3k
Wertos Час назад
Тот случай, когда бег - препятствие....
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Mr.Adamson

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