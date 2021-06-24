Забавный побег тучной девушки от енота

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В одном из городов США на видео запечатлели полную девушку, решившую поснимать енота. В какой-то момент животному надоело внимание и он решил прогнать толстушку.
И смех, и грех.
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