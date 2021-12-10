Короткий разговор сонного жителя дома с нарушителем тишины

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Автомобилист остановился возле жилого дома ночью и начал без устали кому-то сигналить. Один из жильцов устал слушать бибиканье и сделал пристрелочный "выстрел" в сторону машины нарушителя тишины.
Вместо тысячи слов. Видео необходимо смотреть со звуком.
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