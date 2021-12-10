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Короткий разговор сонного жителя дома с нарушителем тишины

Короткий разговор сонного жителя дома с нарушителем тишины (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 10:29
Сообщество : Юмор
Метки: Бутылка   авто   бибиканье   бросок   видео   ночь   прикол   сигнал   
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Автомобилист остановился возле жилого дома ночью и начал без устали кому-то сигналить. Один из жильцов устал слушать бибиканье и сделал пристрелочный "выстрел" в сторону машины нарушителя тишины.
Вместо тысячи слов. Видео необходимо смотреть со звуком.

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Метки: Бутылка   авто   бибиканье   бросок   видео   ночь   прикол   сигнал   
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23k
SerGProS Полчаса назад
Ааа..Так надо было
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66k
Viktor 11 минут назад
Была у меня похожая ситуация, каждую субботу (именно в субботу) приезжал чувак и кого-то забирал из дома, а вызывал сигналом (это в век мобильной телефонии), не так канешн как в ролике, но всё равно неприятно! Вылечили примерно так же.
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38k
Alex 12 минут назад
Жалко, что не кирпичом
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8k
Ном-Номыч 19 минут назад
Ну, с козлами надо более жестко. Просто этот дебил может написать маляву на стрелка
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Fidel

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