В Уссурийске женщина устроила ночную сушку белья

Предыстория нам неизвестна, однако пользователи интернета сразу выдвинули множество догадок.



Наиболее интересными нам показались варианты с сушкой белья, выбором того, что же завтра надеть, и женой, которая вынесла вещи изменившего мужа к его машине.



А у вас есть догадки?

