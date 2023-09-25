В Уссурийске женщина устроила ночную сушку белья

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В час ночи на улице Промышленная неопознанная гражданка начала раскладывать бельё на капоте автомобиля.
Предыстория нам неизвестна, однако пользователи интернета сразу выдвинули множество догадок.
Наиболее интересными нам показались варианты с сушкой белья, выбором того, что же завтра надеть, и женой, которая вынесла вещи изменившего мужа к его машине.
А у вас есть догадки?
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