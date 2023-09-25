FISHKINET
Сообщество Юмор 17603 поста • 3611 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
В Уссурийске женщина устроила ночную сушку белья

В Уссурийске женщина устроила ночную сушку белья

Автор:
25 сентября 2023 08:57
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Странная   Уссурийск   авто   бельё   ночь   сушка   
674
1
1

В час ночи на улице Промышленная неопознанная гражданка начала раскладывать бельё на капоте автомобиля.

Предыстория нам неизвестна, однако пользователи интернета сразу выдвинули множество догадок.

Наиболее интересными нам показались варианты с сушкой белья, выбором того, что же завтра надеть, и женой, которая вынесла вещи изменившего мужа к его машине.

А у вас есть догадки?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Странная   Уссурийск   авто   бельё   ночь   сушка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

42988



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Иркутске поймали киллера-рецидивиста, который отсидел в колонии 20 лет и сбежал в день освобождения
В Иркутске поймали киллера-рецидивиста, который отсидел в колонии 20 лет и сбежал в...
Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей
Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей
Набирающие популярность в сообществах
Первозданная красота природы Артура Чартова
Первозданная красота природы Артура Чартова
Коты-жадины
Коты-жадины
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тайна раскрыта

Лучшие демотиваторы
Современная ипотека и молодая семья

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#история#СССР#фильм#полиция#Юмор
#интересно#люди#животные#подборка#сарказм#Прикол
#фото#кино#Россия#факты#США
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Девушка украла чужие трусы, которые сушились на верёвке Девушка украла чужие трусы, которые сушились на верёвке Автомобилист пугает наглых любителей фотосессий у чужих машин Автомобилист пугает наглых любителей фотосессий у чужих машин Курьёз во время съемки рекламы автомобильных стёкол Курьёз во время съемки рекламы автомобильных стёкол Женщина узнала об измене мужа и сожгла его машину Женщина узнала об измене мужа и сожгла его машину Ночной кошмар автоугонщика Ночной кошмар автоугонщика

На что жалуетесь?

Вернуться