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Привёл железный аргумент в споре

Привёл железный аргумент в споре (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 10:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   жанр   прикол   темнокожие   хип-хоп   шутка   
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Группа молодых людей решила поговорить о хип-хопе и влиянии на него темнокожих. Один из парней заявил, что данный жанр начинал бурно развиваться во многих странах только после того, как в них приходил черный человек. Его собеседнику нашлось что на это ответить.
В каждой шутке есть доля шутки.

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Метки: Юмор   видео   жанр   прикол   темнокожие   хип-хоп   шутка   
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6  комментариев
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37k
Франц Лефорт 2 часа назад
Это не шутка,это реальность чувак!
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Сигизмунд Лазаревич 14 минут назад
годный негр...
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wolfy1972 45 минут назад
Ссылка coub.com
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Nevad Black Час назад
молодец, годится
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41k
dima423 2 часа назад
самоирония это хорошо))
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