Привёл железный аргумент в споре

Группа молодых людей решила поговорить о хип-хопе и влиянии на него темнокожих. Один из парней заявил, что данный жанр начинал бурно развиваться во многих странах только после того, как в них приходил черный человек. Его собеседнику нашлось что на это ответить.

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В каждой шутке есть доля шутки.