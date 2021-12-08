Привёл железный аргумент в споре

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Группа молодых людей решила поговорить о хип-хопе и влиянии на него темнокожих. Один из парней заявил, что данный жанр начинал бурно развиваться во многих странах только после того, как в них приходил черный человек. Его собеседнику нашлось что на это ответить.
В каждой шутке есть доля шутки.
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