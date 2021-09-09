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Древний интернет и девочка из коробки: экскурсия по русскому кибермузею

Древний интернет и девочка из коробки: экскурсия по русскому кибермузею (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2021 13:47
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Гарик Харламов   будущее   вассерман   видео   знаменитости   кибердеревня   кибермузей   прикол   
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Создатели роликов про кибердеревню представили новое забавное видео, посвященное экскурсии в русский кибермузей в 2221 году. Интересные экспонаты прошлого и "максимально точно" передающий дух 21 века симулятор ждут вас далее.
В далекое будущее создателям ролика помогли заглянуть: Гарик Харламов, Анатолий Вассерман, Ян Топлес и команда Roomfactory.

Пишут авторы:

Privet from Russia! Говорят, что 21-й век — одно уныние. Итс э буллшит! Посетив Russian Cybermuseum, вы в этом убедитесь. Вы узнаете, что было найдено при раскопках древнего интернета, а также мы перенесемся в симулятор, который максимально точно передает дух того времени. В нашем кибермузее есть еще много экспонатов, которые смогут вас удивить - надевайте чистые кибертапочки и вперед!

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Метки: Гарик Харламов   будущее   вассерман   видео   знаменитости   кибердеревня   кибермузей   прикол   
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Александр Зотов 8 минут назад
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