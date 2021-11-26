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Справили нужду в подъезде и протаранили несколько автомобилей

Справили нужду в подъезде и протаранили несколько автомобилей (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2021 09:01
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   инцидент   люди   происшествие   пьяные   уфа   
1096
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В Уфе двое нетрезвых мужчин за короткий промежуток времени умудрились натворить дел. Один из них справил нужду в подъезде, а потом бил ногами чей-то автомобиль. Затем они сели в свое транспортное средство и протаранили несколько машин.

Когда вечера удался

Хочется верить, что они понесут заслуженное наказание.

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Метки: видео   инцидент   люди   происшествие   пьяные   уфа   
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19  комментариев
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1k
Электрик 2 часа назад
И снова, судя по рожам на видео, "отличились" те, чьи национальности нельзя называть....
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1k
Дрочер Полоумный 11 минут назад
Людей на видео не нашёл. Судя по повадкам это черножоп горный о.х.у.е.в.ш.и.й, опасный для человека вид. Дрессировке не обучается, подлежит сокращению популяции методом принудительной стерилизации
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Комментарий удален. Причина: флуд
−29
49
Сервис Полчаса назад
опять темнозелёные?
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8k
Juli Полчаса назад
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4k
rere82 36 минут назад
А что им оставалось делать есле в городе нет ни одной ослицы, тестостерон нужно куда то девать.
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15k
Alex ASK 50 минут назад
Обезьяны невыясненной национальности
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−23
Евгений 53 минуты назад
ждем интервью бабушки
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3k
Тимоша 54 минуты назад
Ну а что вы хотите, они без национальности остались, очень расстроились от этого!
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6k
mr.Poher Час назад
Ну да, так и думал. У животных нет национальности.
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760
Baklanavr Час назад
А. Как и предполагалось ребята без национальности.
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66k
Viktor Час назад
Для них одно название (вне зависимости от национальности) - БЫДЛО!
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35k
Антон Час назад
Про национальность можно и не упоминать! Цирковые обезянки!
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4k
Михаил 2 часа назад
опять животные, чья национальность итак понятна!
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Mr.Adamson

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