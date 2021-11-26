Справили нужду в подъезде и протаранили несколько автомобилей

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В Уфе двое нетрезвых мужчин за короткий промежуток времени умудрились натворить дел. Один из них справил нужду в подъезде, а потом бил ногами чей-то автомобиль. Затем они сели в свое транспортное средство и протаранили несколько машин.
Когда вечера удался
Хочется верить, что они понесут заслуженное наказание.
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