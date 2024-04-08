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Главная > Видео
Водитель обрызгал пенсионера, а затем напал на него

Водитель обрызгал пенсионера, а затем напал на него

Автор:
08 апреля 2024 09:15
Метки: Видео   Воткинск   инцидент   люди   нападение   пенсионер   пешеход   
1699
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В Воткинске автомобилист обрызгал пожилого пешехода. Раздосадованный пенсионер замахнулся на машину сумкой и что-то прокричал водителю вслед. Мужчина вышел из машины и напал на пешехода со спины.

Пенсионер с травмами был доставлен в больницу.

Источник:

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Метки: Видео   Воткинск   инцидент   люди   нападение   пенсионер   пешеход   
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14  комментариев
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6k
Денис 2 часа назад
Гавно ссыкливое, напал со спины. А как на него пошёл так сбежал. Слизняк.
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12k
Ligov 40 минут назад
Дичает народ...(
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686
Funny Час назад
На пенсионера напал не мужчина, а самый натуральный петух!
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497
Сеня Час назад
Кошмар!
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742
Николай Александрович Час назад
Я надеюсь, что это тварь получит топор в спину на своем веку
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11k
МихА 2 часа назад
Всегда когда иду по тротуару перед лужей останавливаюсь, 70% водителей тоже притормаживают чтоб не обрызгать, но и есть такие же долбо*бы которые не видят дальше своего носа особенно бабы - ветер в харю я куярю а что там на тротуаре мне фиолетово.
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28
ALEX 2 часа назад
это каким же надо быть [мат]---ом чтоб так поступить
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4k
xbrat 2 часа назад
Деду здоровья!
А попрыгун конечно та еще гнида. Видел же лужу, тем более, что пешеход тебе уступил, зачем так делать то? Что в мозгах, гоуно? А если бы не дед шел, что наверно и останавливаться не стал бы, в машине обоссался бы..
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40k
albedo 2 часа назад
Дед прав - надоели юные раздолбаи, носящиеся по внутридворовой территории.
А водитель то трусоват - побежал от деда.
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28k
Sheir 2 часа назад
Больше всего боюсь, что подобное произойдет на моих глазах. Я бы этому прыгающему х.у.е.с.о.с.у. все кости переломал бы. А дедок боевой.
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15k
Объект реальности 2 часа назад
Надо было не за ушлепком бегать а сломать зеркала заднего вида для начала и сыкло само подбежит.
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25k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Ноги бы переломать этому ушлёпку два раза.
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8k
Alex 2 часа назад
Сжечь живьем ублюдка!
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3597 постов (3505 в горячем)

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