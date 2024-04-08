Водитель обрызгал пенсионера, а затем напал на него

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В Воткинске автомобилист обрызгал пожилого пешехода. Раздосадованный пенсионер замахнулся на машину сумкой и что-то прокричал водителю вслед. Мужчина вышел из машины и напал на пешехода со спины.
Пенсионер с травмами был доставлен в больницу.
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А попрыгун конечно та еще гнида. Видел же лужу, тем более, что пешеход тебе уступил, зачем так делать то? Что в мозгах, гоуно? А если бы не дед шел, что наверно и останавливаться не стал бы, в машине обоссался бы..
А водитель то трусоват - побежал от деда.