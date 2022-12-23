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Коварная лужа застала многих москвичей врасплох

Коварная лужа застала многих москвичей врасплох

Автор:
23 декабря 2022 12:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Прикол   Россия   видео   лужа   люди   москвичи   
481
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Спешащие по своим делам жители Москвы были неприятно удивлены сюрпризом природы. Возле станции метро Измайлово их поджидала коварная и глубокая лужа.
Лужа доставила немало проблем москвичам, идущим на работу.

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Метки: Москва   Прикол   Россия   видео   лужа   люди   москвичи   
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13  комментариев
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3k
pinbalist Полчаса назад
А выйти поставить табличку "Глубокая лужа", не? Лучше запилить видос и в интернет выложить
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10k
ScorpionDS 2 минуты назад
У меня подобное было, еще в школьные годы, еду на велосипеде после дождя, увидел небольшую лужу на хорошей ровной дороге, заезжаю в нее и здесь я уже лечу вперед через руль, причем так вышло, что приземлился я на ноги, даже не намок, оборачиваю от велосипеда торчит только заднее колесо и седло.

Оказалось там была яма на месте люка который украли вместе с кольцом, спицы сбил, причем на заднем колесе, видимо оно ударилось об угол ямы.
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1k
Odynokiy_dyx 10 минут назад
А летом оператор будет купаться, судорога.... И бумеранг судьбы - точно так же его просто будут снимать для хайпа....
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29k
Dobry vojak Svejk Z 18 минут назад
Оператор хуже этой лужи
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
32k
91k
parallax 42 минуты назад
Оператор говнюк, ни кому не сказал про западню.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 44 минуты назад
Ссылка youtu.be
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 49 минут назад
какляские ведьмы писят..на колдовали.
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9k
Б.Касторский 50 минут назад
Да сейчас много чего коварного. Люди падают, потому что не везде тротуары чистят и обрабатывают реагентами. Вчера вообще каток был во многих местах.
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51k
dima423 51 минуту назад
Блин я вчера точно так же провалился))
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