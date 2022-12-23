Коварная лужа застала многих москвичей врасплох

481
1
1
Спешащие по своим делам жители Москвы были неприятно удивлены сюрпризом природы. Возле станции метро Измайлово их поджидала коварная и глубокая лужа.
Лужа доставила немало проблем москвичам, идущим на работу.
Источник:
Ссылки по теме:
- В московском метро женщина украла смартфон у умирающего мужчины
- Почему за МКАДом зарплаты в несколько раз ниже
- Эффектный взрыв пивного кега в уфимском дворе попал на видео
- В Москве строители спасли своего коллегу, повисшего на высоте седьмого этажа
- Кто не плескался в грязных лужах, тот детства не видал
Новости партнёров
реклама
Оказалось там была яма на месте люка который украли вместе с кольцом, спицы сбил, причем на заднем колесе, видимо оно ударилось об угол ямы.