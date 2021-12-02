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Словно бес вселился: лошадь неожиданно атаковала человека

Словно бес вселился: лошадь неожиданно атаковала человека (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 12:45
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   внезапно   животные   лошадь   нападение   неожиданно   
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В сети появилось видео, на котором лошадь внезапно нападает на человека. Разъярённое животное по неизвестной причине стало кусать пострадавшего и швырять его в разные стороны словно тряпичную куклу.
Чем же так можно было её разозлить?

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Метки: в мире   видео   внезапно   животные   лошадь   нападение   неожиданно   
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15k
Alex 2 часа назад
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leemur86 6 минут назад
У нас из таких, колбасу вкусную крутят (с)
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3k
Артур Гевондян 42 минуты назад
Просто так конь не атакует
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6k
Marlboro 49 минут назад
На колбасу пойдет кобыла :)
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2k
cfhfwby Час назад
Собчак в гневе...?
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alexis 2 часа назад
Назвал её кобылой?
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576
Добрый Самаритянин 2 часа назад
На "белого коня" села.
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