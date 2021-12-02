Словно бес вселился: лошадь неожиданно атаковала человека

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В сети появилось видео, на котором лошадь внезапно нападает на человека. Разъярённое животное по неизвестной причине стало кусать пострадавшего и швырять его в разные стороны словно тряпичную куклу.
Чем же так можно было её разозлить?
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