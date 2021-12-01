Лось атаковал девочку и женщину в челябинском национальном парке

Начальник отдела туризма и рекреации национального парка «Зюраткуль» Екатерина Зайцева в беседе с журналистами портала 74.ru рассказала следующее:



"Главная ошибка — думать, что сохатый не представляет никакой опасности. Животное может воспринять приближающегося человека как угрозу и напасть первым. Основное правило, которого нужно придерживаться с любыми дикими животными, — не приближаться. Не нужно подходить близко к лосям, а особенно гладить их и трогать! Но если вы внезапно встретились с лосем лоб в лоб, то сохраняйте спокойствие и, стараясь не шуметь и не делать резких движений, просто отойдите на безопасное расстояние, держа сохатого в поле зрения. В большинстве случаев этого вполне достаточно, чтобы избежать неприятных последствий. Лось поймет, что опасности вы для него не представляете, и продолжит заниматься своими делами".

2021-12-01T08:10:35+03:00