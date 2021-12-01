FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11013 постов • 1273 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Лось атаковал девочку и женщину в челябинском национальном парке

Лось атаковал девочку и женщину в челябинском национальном парке (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 08:10
Сообщество : Животные
Метки: Зюраткуль   Россия   в мире   видео   животные   лось   нападение   национальный парк   
903
1
1
На туристической тропе в национальном парке «Зюраткуль» молодой лось неожиданно напал на посетителей. Момент атаки снял на видео один из туристов.
В опубликованном видео группа туристов с детьми встретила на тропе молодого лося и начала кормить и снимать его. Когда одна из девочек решила в очередной раз погладить лося, тот неожиданно пнул ее передними копытами. Затем животное кинулось и на подошедшую к девочке женщину.

Пишет автор видео:

«Гладили лося, который в свободном выгуле. Дальше неожиданно лось ногами существенно атаковал маленькую девочку. Причину атаки понять не могу: девочка в розовом? Когда лось жует не трогай его? Или наоборот яблоко закончилось и это типа просьба „еще“»

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Зюраткуль   Россия   в мире   видео   животные   лось   нападение   национальный парк   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
pynh Час назад
а у тех кто к дикому животному людей неподготовленных подпускает мозг есть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Alex 12 секунд назад
Ой дол**бы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vasiliy 10 минут назад
Для лося это вообще не атака, так, как для человека плечом кого нибудь толкнуть, была-бы там атака всем бы стало кисло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
353
сергей миронов 12 минут назад
где Рашкин, когда он так нужен?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
soar 22 минуты назад
Подойти к лосю, да еще и с ребенком? У этих людей чувства самосохранения вообще нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Позитив 23 минуты назад
наподдал, правильно ибо нех лезть к диким животным
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vampire Полчаса назад
Пару раз встречал лося в лесополосе, практически в черте города. Что-то не помню у себя желания подойти покормить или погладить эту громадину. У вас там туристы что, бессмертные?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
КОСТЯН Полчаса назад
Меня например тоже бесит эта корова с телефоном
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Юр21 36 минут назад
Нашли пилядь с кем няньчиться, лось самое ибанутое животное в наших лесах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
A 58 минут назад
"Причину атаки понять не могу: девочка в розовом?..." Это дикое животное и ответ прост: не надо трогать! И держаться надо на расстоянии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
377k
Алексей 59 минут назад
лоси мстить начали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Обмануть сканер отпечатков пальцев может каждый с помощью клея и плёнки (видео) Обмануть сканер отпечатков пальцев может каждый с помощью клея и плёнки (видео) Питбуль набросился на лошадь в парке и получил отпор Питбуль набросился на лошадь в парке и получил отпор Огромный алабай напал на школьника в Красноярском крае Огромный алабай напал на школьника в Красноярском крае Прохожие отбили школьника у стаи собак Прохожие отбили школьника у стаи собак Убегавший от стаи дворовых собак парень чуть не попал под машину Убегавший от стаи дворовых собак парень чуть не попал под машину Молодой медведь атаковал пытавшихся покормить его людей Молодой медведь атаковал пытавшихся покормить его людей
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

895428



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скончался один из основоположников русского рока Александр Градский
5
219
Скончался один из основоположников русского рока Александр Градский
Во Владимире бригаду скорой увольняют за то, что они не отвезли пациента умирать домой
0
249
Во Владимире бригаду скорой увольняют за то, что они не отвезли пациента умирать домой
Набирающие популярность в сообществах
Безумная Tesla Model X с двумя пулеметами Гатлинга и кофемашиной
0
3
Безумная Tesla Model X с двумя пулеметами Гатлинга и кофемашиной
«Поле чудес» закрывают и дают ему новую жизнь в формате «Наше Поле чудес»
0
61
«Поле чудес» закрывают и дают ему новую жизнь в формате «Наше Поле чудес»
Обмануть сканер отпечатков пальцев может каждый с помощью клея и плёнки (видео)
Обмануть сканер отпечатков пальцев может каждый с помощью клея и плёнки (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот и спалился
0
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#факты#картинки#дтп#как приготовить#вкусно#Ynews#авто аварии
#фото#Россия#кино#люди#аварии#еда#подборка#автомир#спорт#фотомир
#интересно#ватермарк#животные#интересное#автомобили#СССР#Рецепт#фильмы#падение#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться