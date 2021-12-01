Лось атаковал девочку и женщину в челябинском национальном парке

903
1
1
На туристической тропе в национальном парке «Зюраткуль» молодой лось неожиданно напал на посетителей. Момент атаки снял на видео один из туристов.
В опубликованном видео группа туристов с детьми встретила на тропе молодого лося и начала кормить и снимать его. Когда одна из девочек решила в очередной раз погладить лося, тот неожиданно пнул ее передними копытами. Затем животное кинулось и на подошедшую к девочке женщину.
Пишет автор видео:
«Гладили лося, который в свободном выгуле. Дальше неожиданно лось ногами существенно атаковал маленькую девочку. Причину атаки понять не могу: девочка в розовом? Когда лось жует не трогай его? Или наоборот яблоко закончилось и это типа просьба „еще“»
Пишет автор видео:
«Гладили лося, который в свободном выгуле. Дальше неожиданно лось ногами существенно атаковал маленькую девочку. Причину атаки понять не могу: девочка в розовом? Когда лось жует не трогай его? Или наоборот яблоко закончилось и это типа просьба „еще“»
×
×
Начальник отдела туризма и рекреации национального парка «Зюраткуль» Екатерина Зайцева в беседе с журналистами портала 74.ru рассказала следующее:
"Главная ошибка — думать, что сохатый не представляет никакой опасности. Животное может воспринять приближающегося человека как угрозу и напасть первым. Основное правило, которого нужно придерживаться с любыми дикими животными, — не приближаться. Не нужно подходить близко к лосям, а особенно гладить их и трогать! Но если вы внезапно встретились с лосем лоб в лоб, то сохраняйте спокойствие и, стараясь не шуметь и не делать резких движений, просто отойдите на безопасное расстояние, держа сохатого в поле зрения. В большинстве случаев этого вполне достаточно, чтобы избежать неприятных последствий. Лось поймет, что опасности вы для него не представляете, и продолжит заниматься своими делами".
"Главная ошибка — думать, что сохатый не представляет никакой опасности. Животное может воспринять приближающегося человека как угрозу и напасть первым. Основное правило, которого нужно придерживаться с любыми дикими животными, — не приближаться. Не нужно подходить близко к лосям, а особенно гладить их и трогать! Но если вы внезапно встретились с лосем лоб в лоб, то сохраняйте спокойствие и, стараясь не шуметь и не делать резких движений, просто отойдите на безопасное расстояние, держа сохатого в поле зрения. В большинстве случаев этого вполне достаточно, чтобы избежать неприятных последствий. Лось поймет, что опасности вы для него не представляете, и продолжит заниматься своими делами".
Источник:
Ссылки по теме:
- Убегавший от стаи дворовых собак парень чуть не попал под машину
- Питбуль набросился на лошадь в парке и получил отпор
- Прохожие отбили школьника у стаи собак
- Огромный алабай напал на школьника в Красноярском крае
- Молодой медведь атаковал пытавшихся покормить его людей
31
Понравилось31
Новости партнёров