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Молодой лось сбил с ног женщину

Молодой лось сбил с ног женщину

Автор:
24 мая 2024 06:13
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Россия   Салават   животные   инцидент   лось   
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В башкирском Салавате бежавший по улице лосёнок сбил с ног женщину, гулявшую с собакой. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Животное испугалось лая собаки и крика женщины и сбило её с ног. Пострадавшая отделалась синяками. Лосёнок же убежал в лес.

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Метки: Видео   Россия   Салават   животные   инцидент   лось   
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7  комментариев
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1k
Gromkhard 2 часа назад
Женщина не виновата. Это все ее пес - че на лося-то гавкала, дурында)))
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11k
vasilykopkov 7 минут назад
Лось - скотина тупая, но сильная. С испугу и затоптать может.
Так что повезло тётке.
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11k
Zемляк 17 минут назад
Хорошо, что это не "лось" на самокате.
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7k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Бабка с перепугу сама под лося прыгнула.
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7k
мемфрид 37 минут назад
Умная камера домофона оказалась явно умнее тетки
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13k
Марсианин 56 минут назад
Лось - скотина пугливая и неумная, но при его габаритах - это не его проблемы)))
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34k
Slonyash Час назад
У лосяшки стресс. Надеюсь синяки у женщины не сильные.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3699 постов (3609 в горячем)

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