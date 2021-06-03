Дерзкие вороны напали на прохожего

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В Киеве мирно идущего по своим делам мужчину атаковали вороны. Инцидент удалось запечатлеть жителю дома на улице Саксаганского.
От разъяренных пернатых агрессоров мужчине пришлось спасаться бегством. Пользователи сети предположили, что подобным образом птицы пытались защитить гнездо с птенцами или прогнать чужака со своей территории.
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