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Дерзкие вороны напали на прохожего

Дерзкие вороны напали на прохожего (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 июня 2021 11:49
Сообщество : Животные
Метки: Украина   в мире   видео   вороны   животные   киев   нападение   птицы   
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В Киеве мирно идущего по своим делам мужчину атаковали вороны. Инцидент удалось запечатлеть жителю дома на улице Саксаганского.

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Метки: Украина   в мире   видео   вороны   животные   киев   нападение   птицы   
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5  комментариев
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13k
Serg2001 Час назад
Вороны частенько так просто развлекаются...
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2k
Rodaslav 13 минут назад
Даже вороны ххлов гнобят...
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739
likiloki Час назад
Скорее мстили. Видимо обидел их ранее, лица они запоминают.
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997
gizmo gizmo Час назад
яб наверное их огрёб бы с перепугу... ну попытался бы..
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13k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"В Киеве мирно идущего по своим делам мужчину атаковали вороны"
================

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